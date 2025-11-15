Hà Nội

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mỗi lần xuất hiện đều mặc đẹp như tạp chí

Giải trí

Từ đời thường đến những chuyến du lịch trời Tây, đi sự kiện, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục ghi điểm với thời trang đẹp như lên hình tạp chí. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bữa tiệc sinh nhật ấm cúng mà Hồ Ngọc Hà tổ chức cho Kim Lý tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng, cả hai đã thoải mái thể hiện tình cảm và tiếp tục "ghi điểm" với phong cách ăn mặc đẹp mắt, đồng điệu.
Nổi tiếng là "nữ hoàng giải trí" với gu thẩm mỹ tinh tế, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách khiến mình và bạn đời trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Điều đặc biệt là dù không cần ăn vận hay tạo dáng cầu kỳ, hình ảnh của cặp đôi vẫn nhận về vô số lời khen ngợi.
Nhiều khán giả nhận xét, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sở hữu vẻ ngoài "đẹp như tạp chí" hay "như cặp tài tử - minh tinh trong phim Mỹ".
Kể từ khi bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn nằm trong nhóm những cặp đôi sở hữu gu ăn mặc ấn tượng nhất showbiz.
Nhiều khoảnh khắc đời thường còn được khán giả nhận xét “đẹp như tạp chí”, toát lên vẻ sang trọng chuẩn phong cách quiet luxury.
Sự đồng điệu trong thời trang của họ không chỉ dừng lại ở những dịp quan trọng mà còn thể hiện rõ trong những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là trong các chuyến du lịch.
Mỗi lần "vi vu" trời Tây, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý luôn gây sốt với những khoảnh khắc lên đồ ton sur ton đẹp mắt, từ màu sắc, kiểu dáng đến chất liệu.
Cặp sao này đã chọn theo đuổi phong cách Quiet Luxury. Đây là phong cách tập trung vào sự tối giản về kiểu dáng, mà thay vào đó là sự chú trọng tuyệt đối vào đường may tinh tế và chất liệu cao cấp.
Những gam màu trung tính, trang nhã như trắng, đen, be, nâu... được Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ưu ái, tạo nên một tổng thể lịch thiệp, sang trọng nhưng không hề khoa trương. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà
#Hồ Ngọc Hà #Phong cách thời trang Hồ Ngọc Hà #Hồ Ngọc Hà Kim Lý

