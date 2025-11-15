Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mỗi lần xuất hiện đều mặc đẹp như tạp chí

Từ đời thường đến những chuyến du lịch trời Tây, đi sự kiện, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục ghi điểm với thời trang đẹp như lên hình tạp chí.
Sở hữu gương mặt điện ảnh, làn da trắng sứ và thân hình nóng bỏng, nữ vận động viên trượt băng tốc độ Ashley Chin (Malaysia) đang "gây bão" cộng đồng mạng.
Không chỉ là những người giữ khối tài sản khổng lồ, các tỷ phú này còn là minh chứng sống cho việc kinh doanh và tầm ảnh hưởng không giới hạn bởi tuổi tác.
Nissan vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV ba hàng ghế Pathfinder 2026 với những thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ và một số tiện nghi mới.
Không chỉ tổ chức một buổi tiệc lãng mạn, thiếu gia Phan Thành còn gây bất ngờ khi thể hiện sự thấu hiểu vợ đến từng chi tiết nhỏ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có tin vui muốn chia sẻ với gia đình, việc làm ăn phát đạt.
Căn biệt thự khiến ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ với nhiều chi tiết dát vàng, có chòi ngồi thư giãn, uống trà và ngắm thiên nhiên.
Nữ TikToker nổi tiếng Quỳnh Thi khiến người hâm mộ trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng, khoe trọn vòng eo "con kiến" và vòng một quyến rũ.
Bắp non giòn ngọt, giàu vitamin và khoáng chất, dễ chế biến, mang lại lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch, xương khớp và tăng cường miễn dịch.
Nữ diễn viên "Yêu Trước Ngày Cưới" tiếp tục "gây thương nhớ" với thần thái nàng thơ quyến rũ, khéo khoe vóc dáng mảnh mai và tấm lưng trần nuột nà.
Các chuyên gia Scotland tìm thấy chín khối đá hình người từ hơn 4.000 năm trước, đang làm dấy lên nhiều giả thuyết về mục đích sử dụng và ý nghĩa của chúng.
Ẩn mình trong những khu rừng ẩm của Úc và New Guinea, trăn thảm (Morelia spilota) nổi bật bởi hoa văn tuyệt đẹp như tấm thảm dệt tinh xảo của tự nhiên.
Nguyên Thảo xinh đẹp, trẻ trung, được nhiều người biết đến hơn khi thi Miss Grand Vietnam 2022. Mới đây, cô đóng phim Truy tìm long diên hương.
Mới đây, loạt ảnh ái nữ nhà "ông trùm sòng bạc" Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - Hà Siêu Hân (SN 1999) đi dạy tiểu học cũng được quan tâm không kém.
Các nhà khảo cổ ở Kazakhstan đã khai quật được một bộ hài cốt của chiến binh Saka cầm thanh kiếm đồng bên trong ngôi mộ 2.500 năm tuổi.
Cây bẫy mỡ (chi Pinguicula) có vẻ ngoài duyên dáng, nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa cơ chế săn mồi vô cùng tinh vi của một loài thực vật ăn thịt hiếm có.
Có nguồn gốc từ cộng đồng cổ xưa cư trú ở cao nguyên Guatemala, Popol Vuh được xem là kho tàng linh thiêng ghi lại nguồn gốc vũ trụ của nền văn minh Maya.
Mazda Thái Lan xác nhận sẽ chính thức giới thiệu mẫu xe thuần điện Mazda 6e tại triển lãm Motor Expo 2025, diễn ra vào ngày 28/11 tới.
Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận AI khiến việc làm mới gần như bằng không, tạo ra viễn cảnh lao động ảm đạm.
Tử vi dự báo sau ngày 15/11, ba con giáp bước vào thời kỳ vàng: vận may mở lối, cơ hội tài chính liên tiếp xuất hiện, tiền bạc sinh sôi mạnh mẽ.
Được ví như kỳ quan thiên nhiên của Nam Phi, dãy Drakensberg là thiên đường của đá, mây và nghệ thuật cổ xưa được thiên nhiên khắc lên vách núi.