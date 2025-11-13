Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chương Nhược Nam hóa 'cô dâu thanh xuân', fan ngẩn ngơ ngắm mãi không rời

Giải trí

Chương Nhược Nam hóa 'cô dâu thanh xuân', fan ngẩn ngơ ngắm mãi không rời

Mới đây, Chương Nhược Nam khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi tung loạt ảnh tạo hình cô dâu thanh thuần, ngọt ngào. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Chương Nhược Nam tái xuất với loạt ảnh mang concept “cô dâu trong mơ”, khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi.
Chương Nhược Nam tái xuất với loạt ảnh mang concept “cô dâu trong mơ”, khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi.
Trong khung cảnh tràn ngập ánh sáng, người đẹp diện chiếc váy trắng tinh khôi, tôn lên làn da trắng mịn và vẻ đẹp ngọt ngào đặc trưng.
Trong khung cảnh tràn ngập ánh sáng, người đẹp diện chiếc váy trắng tinh khôi, tôn lên làn da trắng mịn và vẻ đẹp ngọt ngào đặc trưng.
Với mái tóc buông nhẹ, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng, Chương Nhược Nam khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh nàng tiên giáng trần.
Với mái tóc buông nhẹ, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng, Chương Nhược Nam khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh nàng tiên giáng trần.
Chiếc váy cưới dáng bay bổng, thiết kế tinh tế giúp nữ diễn viên khéo khoe bờ vai mảnh mai và vóc dáng thanh thoát.
Chiếc váy cưới dáng bay bổng, thiết kế tinh tế giúp nữ diễn viên khéo khoe bờ vai mảnh mai và vóc dáng thanh thoát.
Dưới ống kính nhiếp ảnh, mỗi khung hình của Chương Nhược Nam đều toát lên cảm giác thanh xuân và sự trong trẻo khó cưỡng.
Dưới ống kính nhiếp ảnh, mỗi khung hình của Chương Nhược Nam đều toát lên cảm giác thanh xuân và sự trong trẻo khó cưỡng.
Nhiều cư dân mạng bình luận: “Đúng là visual thanh xuân vườn trường chưa từng khiến người ta thất vọng”, “Nhìn cô ấy như bước ra từ truyện cổ tích vậy”, hay “Nếu đây là cô dâu thật, chắc ai cũng muốn được làm chú rể”.
Nhiều cư dân mạng bình luận: “Đúng là visual thanh xuân vườn trường chưa từng khiến người ta thất vọng”, “Nhìn cô ấy như bước ra từ truyện cổ tích vậy”, hay “Nếu đây là cô dâu thật, chắc ai cũng muốn được làm chú rể”.
Từ người mẫu chuyên chụp ảnh bán hàng trên Taobao, Chương Nhược Nam đã trở thành gương mặt được lòng những thương hiệu thời trang xa xỉ.
Từ người mẫu chuyên chụp ảnh bán hàng trên Taobao, Chương Nhược Nam đã trở thành gương mặt được lòng những thương hiệu thời trang xa xỉ.
Không lâu sau sự thành công của bộ phim Khó Dỗ Dành, cô liên tục xuất hiện trong những chiến dịch quảng bá, tham dự sự kiện, bay sang trời Tây dự tuần lễ thời trang Paris. Tất cả đều mở rộng cánh cửa với Chương Nhược Nam.
Không lâu sau sự thành công của bộ phim Khó Dỗ Dành, cô liên tục xuất hiện trong những chiến dịch quảng bá, tham dự sự kiện, bay sang trời Tây dự tuần lễ thời trang Paris. Tất cả đều mở rộng cánh cửa với Chương Nhược Nam.
Điều đặc biệt ở Chương Nhược Nam là dù đã tiến đến một tầm cao mới trong sự nghiệp, cô chưa bao giờ đánh mất nét mộc mạc ngày xưa.
Điều đặc biệt ở Chương Nhược Nam là dù đã tiến đến một tầm cao mới trong sự nghiệp, cô chưa bao giờ đánh mất nét mộc mạc ngày xưa.
Làn da trắng như sứ, ánh nhìn tinh tế, dáng vẻ dịu dàng pha lẫn nét cổ điển khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng cho các nhà mốt đang tìm kiếm gương mặt mới.
Làn da trắng như sứ, ánh nhìn tinh tế, dáng vẻ dịu dàng pha lẫn nét cổ điển khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng cho các nhà mốt đang tìm kiếm gương mặt mới.
Chương Nhược Nam sinh năm 1996, là một trong những "ngọc nữ" nổi bật của lứa diễn viên thế hệ 95 của màn ảnh Trung Quốc.
Chương Nhược Nam sinh năm 1996, là một trong những "ngọc nữ" nổi bật của lứa diễn viên thế hệ 95 của màn ảnh Trung Quốc.
Kể từ bộ phim Hôn lễ của em, Chương Nhược Nam chính thức trở thành "tình đầu quốc dân" của khán giả Trung Quốc, được ví như "bạch nguyệt quang" trong lòng nhiều fan nam.
Kể từ bộ phim Hôn lễ của em, Chương Nhược Nam chính thức trở thành "tình đầu quốc dân" của khán giả Trung Quốc, được ví như "bạch nguyệt quang" trong lòng nhiều fan nam.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Chương Nhược Nam #Chương Nhược Nam nhan sắc #Chương Nhược Nam phim mới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Một số công cụ bằng đá từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ đã được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở bang Kedah, miền bắc Malaysia.