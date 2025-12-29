Anh báo động vấn nạn quân nhân rời ngũ viện 'lý do gia đình'

Những tưởng lý do hết sức quen thuộc của các "chiến thần nhảy việc" chỉ có ở khối dân sự.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết áp lực đối với đời sống gia đình và các cơ hội nghề nghiệp bên ngoài quân đội đang là những nguyên nhân chính khiến quân nhân rời bỏ lực lượng vũ trang, nước này bất chấp những cải thiện gần đây về công tác tuyển dụng và giữ chân nhân sự.

"Lý do gia đình" là nguyên nhân khiến nhiều quân nhân Anh rời bỏ quân ngũ.

Trong văn bản trả lời quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Louise Sandher-Jones cho biết không có “một lý do duy nhất khiến quân nhân rời lực lượng vũ trang”. Nhưng bà dẫn kết quả từ Khảo sát Thái độ Liên tục của Lực lượng Vũ trang cho thấy những người lựa chọn xuất ngũ thường viện dẫn lý do “tác động của cuộc sống quân ngũ đối với gia đình, đời sống cá nhân và các cơ hội bên ngoài lực lượng vũ trang”.

Phản hồi này được đưa ra sau các câu hỏi liên quan đến sự sụt giảm về số lượng quân nhân chính quy đã qua đào tạo vô cùng tốn kém của Hải quân, Thủy quân lục chiến, Không quân và Lục quân trong năm tính đến ngày 1/10/2025.

Bộ quốc phòng Anh có cả chương trình xây nhà cho gia đình quân nhân nhập ngũ để họ an tâm phục vụ.

Mặc dù tổng quân số đã ổn định, bộ này thừa nhận rằng thách thức trong việc giữ chân nhân sự vẫn tồn tại ở tất cả các lực lượng. Bà Sandher-Jones cho biết chính phủ “vui mừng khi đã đảo ngược được xu hướng sụt giảm”, nhưng nhấn mạnh “còn nhiều việc phải làm” để giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng mất nhân sự.

Bà nhấn mạnh một loạt biện pháp nhằm cải thiện cả công tác tuyển dụng lẫn giữ chân quân nhân, bao gồm rút ngắn quy trình cho những người từng phục vụ muốn tái ngũ, thực hiện “mức tăng lương lớn nhất trong nhiều thập kỷ” cho quân nhân, và loại bỏ “100 chính sách tuyển dụng lỗi thời”.

Bộ trưởng quốc phòng Anh cũng đề cập đến kế hoạch xây dựng luật về việc bổ nhiệm Ủy viên Lực lượng Vũ trang đầu tiên của Vương quốc Anh, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống quân ngũ và tăng cường giám sát độc lập đối với các điều kiện phục vụ của quân nhân.