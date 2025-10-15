Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung

Cuộc diễn tập chung là dịp để quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sáng 15/10, tại Vientiane, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Lào dự diễn tập. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Lào, Campuchia chúc mừng các chiến sĩ tham gia diễn tập.

Chủ đề của diễn tập là tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố thiên tai lũ lụt, sạt lở đất.

Đối với nội dung tìm kiếm, cứu hộ và giúp đỡ người gặp nạn do lũ lụt, lực lượng quân đội ba nước thực hành tuần tra, tìm kiếm người gặp nạn trong phạm vi khu vực lũ lụt theo các điểm bằng thuyền và máy bay không người lái.

Cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn còn mắc kẹt trong các ngôi nhà, trên cây và khu vực bị cô lập; cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn bị thương tích do nước cuốn trôi; tổ y tế khẩn cấp sơ cứu người bị nạn trước khi chuyển đến Bệnh viện dã chiến.

Đối với nội dung tìm kiếm, cứu nạn giúp đỡ người gặp nạn do sạt lở đất, nhận được báo cáo có sạt lở đất, lực lượng Quân đội ba nước tiến hành thu thập thông tin, thống kê công dân ở khu vực xảy ra thiên tai.

Tìm kiếm, cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn do sạt lở đất; hỗ trợ y tế đối với người bị thương và giải quyết chính sách đối với người tử vong; đưa người gặp nạn bị thương nặng đến bệnh viện hậu phương bằng máy bay trực thăng.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào nhấn mạnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, thiên tai gia tăng những năm gần đây.

Trong khi đó, Lào, Việt Nam và Campuchia có truyền thống đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Quân đội ba nước được quan tâm thúc đẩy. Vì vậy, diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Quân đội ba nước, là dịp để Quân đội ba nước chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Vận chuyển nạn nhân lên bờ tiến hành sơ cứu.

Đưa nạn nhân lên xe cứu thương đưa về Bệnh viện dã chiến.

Tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất.

Diễn tập cứu nạn nhân trong vụ sạt lở đất.