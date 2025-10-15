Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung

Cuộc diễn tập chung là dịp để quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trà Khánh
z7120195720573-d44241bf492d8d200ad62e69fdf3fc85.jpg

Sáng 15/10, tại Vientiane, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước.

z7120195726650-8b9fcf55c6ac173aee3380377f10b1ad.jpg
Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Lào dự diễn tập. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.
z7120195714690-146835e87525022c737ff020eeb00a55.jpg

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Lào, Campuchia chúc mừng các chiến sĩ tham gia diễn tập.
z7120196261927-bdf0301d937570761c6785beae9e56bc.jpg

Chủ đề của diễn tập là tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố thiên tai lũ lụt, sạt lở đất.

z7120196254546-99d68a116d76e7692a7e0f3779f2222f.jpg

Đối với nội dung tìm kiếm, cứu hộ và giúp đỡ người gặp nạn do lũ lụt, lực lượng quân đội ba nước thực hành tuần tra, tìm kiếm người gặp nạn trong phạm vi khu vực lũ lụt theo các điểm bằng thuyền và máy bay không người lái.

z7120196577819-b7014121eb7c9526d2524e23e361dbba.jpg

Cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn còn mắc kẹt trong các ngôi nhà, trên cây và khu vực bị cô lập; cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn bị thương tích do nước cuốn trôi; tổ y tế khẩn cấp sơ cứu người bị nạn trước khi chuyển đến Bệnh viện dã chiến.

z7120196624456-aa95590b5c83031e8722510afea26b24.jpg

Đối với nội dung tìm kiếm, cứu nạn giúp đỡ người gặp nạn do sạt lở đất, nhận được báo cáo có sạt lở đất, lực lượng Quân đội ba nước tiến hành thu thập thông tin, thống kê công dân ở khu vực xảy ra thiên tai.

z7120196590815-ee0e71fe65d530c85de7ed8776278949.jpg

Tìm kiếm, cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn do sạt lở đất; hỗ trợ y tế đối với người bị thương và giải quyết chính sách đối với người tử vong; đưa người gặp nạn bị thương nặng đến bệnh viện hậu phương bằng máy bay trực thăng.

z7120196572238-476dc5eaa0c12fc2e5c776408a1e4bcb.jpg

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào nhấn mạnh diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, thiên tai gia tăng những năm gần đây.

z7120196644121-3c3eedaf14f1d49944ff87cafe349def.jpg

Trong khi đó, Lào, Việt Nam và Campuchia có truyền thống đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Quân đội ba nước được quan tâm thúc đẩy. Vì vậy, diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Quân đội ba nước, là dịp để Quân đội ba nước chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

z7120196658043-96517c5dcd4d5d11dec627c41acaf407.jpg

Vận chuyển nạn nhân lên bờ tiến hành sơ cứu.

z7120197038697-da615b1b04b4a3294be6fa89d36aa27f.jpg
Đưa nạn nhân lên xe cứu thương đưa về Bệnh viện dã chiến.
z7120197057918-c529b58e14c9dee77bdedc5fe68d35f3.jpg
Tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất.
z7120197052674-731c40ff84b581144bc6732f3cda6532.jpg

Diễn tập cứu nạn nhân trong vụ sạt lở đất.

#diễn tập cứu hộ #cứu nạn chung #quan hệ hợp tác Việt Nam Lào Campuchia #Bộ Quốc phòng #Đại tướng Phan Văn Giang #Thượng tướng Khamliang Outhakaysone

Bài liên quan

Quân sự

Hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Lào

Các lãnh đạo cấp cao của Lào nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào.

Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Lào, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Lào, chiều 14/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tham gia đoàn đại biểu.

z7116624168230-742039f0a2ed87def37fa78687f2ded6.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thu Trang.
Xem chi tiết

Quân sự

Hợp tác đào tạo nhân lực củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào và Quân đội hai nước.

Chiều 14/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Lào, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại Lào.

z7116620185041-df59dd0f1ce27b3a9764d08390b2d0cb.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Thu Trang.
Xem chi tiết

Quân sự

Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia đi vào thực chất, hiệu quả

Tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam Indonesia, đại diện bộ quốc phòng hai nước cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương phát triển.

Sáng 18/9, tại Thủ đô Jakarta, Indonesia, đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Indonesia lần thứ 4. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Tri Budi Utomo, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia đồng chủ trì Đối thoại.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước. Việt Nam - Indonesia đang hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30-12-1955 / 30-12-2025). Đặc biệt, tháng 3-2025, Việt Nam và Indonesia đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia. Đây là một dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới, tiềm năng, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của hai bên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới