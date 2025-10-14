Hợp tác quốc phòng luôn là trụ cột quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Lào

Các lãnh đạo cấp cao của Lào nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào.

Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Lào, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Lào, chiều 14/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tham gia đoàn đại biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thu Trang.

Tại các cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tham dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tại cuộc gặp. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone những nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua cũng như kết quả cuộc hội đàm diễn ra trước đó với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào - Campuchia sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, quân đội ba nước nói riêng, góp phần hiện thực hóa kết quả cuộc gặp cấp cao giữa người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia; mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hợp tác quốc phòng song phương không ngừng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Thu Trang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão lũ vừa qua; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống của người dân và những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ sớm ổn định và trở lại bình thường.

Các lãnh đạo cấp cao của Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 95 năm qua và đặc biệt là 80 năm xây dựng đất nước; coi đây là nguồn cổ vũ, động viên, bài học quý giá đối với Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Cùng đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trước đây cũng như hiện nay, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào cũng đề nghị quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả nghị định thư, chương trình, kế hoạch hợp tác, để hợp tác quốc phòng luôn xứng đáng là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.