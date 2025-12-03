HONOR Magic 8 Ultra với khả năng liên lạc vệ tinh, sạc nhanh 120W

HONOR Magic 8 Ultra vừa xuất hiện trên trang chứng nhận 3C của Trung Quốc, xác nhận máy là “thiết bị di động vệ tinh (5G)” và hỗ trợ sạc nhanh 120 W.

Theo leaker Digital Chat Station (DCS), HONOR Magic 8 Ultra là mẫu smartphone thứ 2 dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 được thông qua chứng nhận mạng tại Trung Quốc.

Cũng như nhiều flagship nội địa gần đây, thiết bị dự kiến hỗ trợ liên lạc vệ tinh Tiantong, cho phép nhắn tin và gọi thoại ngay cả khi mất hoàn toàn tín hiệu di động.

Thông tin về HONOR Magic 8 Ultra đang trong quá trình phát triển.

DCS nhấn mạnh rằng camera chính vẫn là yếu tố then chốt quyết định ngày ra mắt cuối cùng. HONOR đang nỗ lực tối ưu phần cứng và thuật toán nhằm bảo đảm cảm biến OmniVision OV50R LOFIC đạt hiệu quả cao nhất.

Leaker Smart Pikachu tiếp tục bổ sung thông tin quan trọng: Sạc nhanh 120 W có thể đi kèm viên pin 7.000 mAh. Đây là nâng cấp đáng kể so với Magic 7 RSR, vốn chỉ có pin 5.850 mAh.

Honor Magic 8 Ultra đang gây sốt với khả năng sạc vượt trội, hứa hẹn sẽ vượt qua các flagship đình đám như iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra và Pixel 10 Pro XL.

Smart Pikachu cũng dùng trực tiếp hashtag #HONORMagic8Ultra trong bài đăng trên Weibo, ngầm xác nhận tên sản phẩm trước khi ra mắt chính thức.

Rò rỉ cho biết thêm rằng cảm biến 50 megapixel này có kích thước lớn 1/1.3 inch với đơn vị điểm ảnh 1.2μm và 100% QPD (Phát hiện pha bốn) cho khả năng lấy nét tự động nhanh hơn và chính xác hơn.

Cảm biến này hỗ trợ công nghệ LOFIC mới nhất, mang lại dải tương phản động lên đến 110dB, cùng với khả năng quay phim 4K HDR ba kênh và đầu ra RGB RAW 10/12/14-bit.

Ngoài ra, cảm biến còn hỗ trợ DAG HDR và tự hào có mức tiêu thụ điện năng thấp hơn 20% so với cảm biến OV50K.

Thiết bị được gắn nhãn là thiết bị di động vệ tinh (5G)

Để đạt được những con số ấn tượng này, Honor đã chứng nhận Magic 8 Ultra có khả năng sạc lên tới 20V/6A, mặc dù smartphone này cũng có thể chuyển sang chế độ sạc 66 W với các mức công suất và dòng điện khác nhau khi cần thiết.

Trong khi Magic 8 và Magic 8 Pro đã trình làng trước đó với Snapdragon 8 Elite Gen 5, bộ camera của dòng Ultra được kỳ vọng nâng cấp lớn hơn. Magic 8 tiêu chuẩn trang bị camera chính 50 MP và tele 64 MP zoom 3x. Magic 8 Pro sở hữu cảm biến chính lớn hơn cùng tele 200 MP.

Magic 8 Ultra được cho là vượt lên khi dùng cảm biến OV50R LOFIC mới, giúp tăng khả năng chụp thiếu sáng, mở rộng dải tương phản và tăng độ chi tiết. DCS cũng cho biết dù giá linh kiện bộ nhớ tăng mạnh gần đây, các phiên bản dung lượng cao của Magic 8 Ultra không bị đội giá quá nhiều, ít nhất trong giai đoạn đầu.