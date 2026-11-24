Hơn 810.000 xe thuộc thương hiệu Honda và Acura phải triệu hồi hàng loạt tại thị trường Mỹ do lỗi túi khí Takata, ảnh hưởng đến các ôtô đời 2012 - 2013.

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Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), Honda đang triệu hồi loạt xe do lỗi túi khí Takata quen thuộc. Theo đó, hóa chất tạo khí có thể bị biến chất sau khi tiếp xúc với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, khiến cụm bơm túi khí có thể vỡ và làm văng các mảnh vỡ kim loại bắn vào khoang cabin với tốc độ cực cao, gây thương tích hoặc thậm chí tử vong cho người ngồi trong xe.

Honda và Acura triệu hồi tới hơn 810 nghìn xe vì lỗi túi khí Takata.

Tổng cộng, Honda phải triệu hồi hơn 810.000 ôtô (thuộc đời 2012 - 2013) tại thị trường Mỹ do lỗi trên, gồm các mẫu: CR-V, Civic, Accord, cùng bộ đôi RDX và ILX của thương hiệu Acura. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế túi khí phía trước ở vị trí người lái và phụ lái để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Mới đây, tập đoàn Toyota cũng mở rộng đợt triệu hồi ôtô do lỗi túi khí Takata tại khu vực Bắc Mỹ đối với gần 323.000 xe thuộc thương hiệu Toyota và Lexus. Tuy nhiên, Reuters vừa cập nhật thông tin về việc nhà sản xuất Nhật Bản này phải triệu hồi tới 790.000 xe trên toàn thế giới do lỗi trên (gồm cả số lượng tại Bắc Mỹ ở trên).

Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế túi khí phía trước ở vị trí người lái và phụ lái để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Lỗi cụm bơm khí Takata đã gây ra chiến dịch triệu hồi có quy mô lớn và kéo dài nhất trong lịch sử ngành ôtô. Tính đến năm 2026, tổng cộng đã có hơn 100 triệu cụm túi khí trên toàn thế giới bị triệu hồi, ảnh hưởng tới hơn nhiều nhà sản xuất như: Honda, Toyota, BMW, Nissan, Ford và Stellantis....

Trong khi đó, lỗi túi khí Takata cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 35 người trên toàn cầu (trong đó có 28 ca tử vong tại Mỹ) và khiến hàng nghìn người khác bị thương.