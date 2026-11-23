Insta360 Luna Pro sở hữu camera Leica 1 inch, quay video 8K, chống rung 3 trục và màn hình tháo rời tích hợp micro, giá từ 13,99 triệu đồng.
Insta360 Luna Pro sở hữu camera Leica 1 inch, quay video 8K, chống rung 3 trục và màn hình tháo rời tích hợp micro, giá từ 13,99 triệu đồng.
Được phát triển dựa trên "người anh em" Tera tại Brazil, Volkswagen Tengo 2027 là mẫu SUV dành riêng cho thị trường châu Phi với tỷ lệ nội địa hóa khoảng 45%.
Thiết kế màn hình gập tạo khác biệt cho iPhone Duo, nhưng trọng lượng, trải nghiệm hiển thị và camera khiến thiết bị chưa phù hợp với số đông.
Honda CR-V thế hệ tiếp theo được dự đoán sẽ ra mắt vào năm 2027 với thiết kế mới, nền tảng khung gầm cải tiến và hệ truyền động hybrid thế hệ tiếp theo.
Chiêu giả danh shipper, nhân viên chăm sóc khách hàng để dụ chuyển khoản, cung cấp mã OTP đang khiến nhiều người mua hàng online đối mặt nguy cơ mất tiền.
Chiếc BMW i3 50 xDrive mới này vừa hoàn thành chuyến đi xuyên châu Âu với quãng đường 5.886,7 km, bắt đầu từ cực Bắc Na Uy và kết thúc tại miền Nam Tây Ban Nha.
Không lâu sau khi ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2026, mẫu xe sedan Hyundai Elantra Hybrid 2028 đã lần đầu lộ diện khi lăn bánh trên đường phố Mỹ.
Microsoft quyết định loại bỏ nút Browse khỏi hộp thoại Run trên Windows 11 sau khi thống kê cho thấy chỉ 0,0038% người dùng từng sử dụng tính năng này.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 10/2026, doanh số ôtô động cơ hybrid tại thị trường Việt Nam đạt 17.948 xe.
Hợp tác với OpenEvidence, Apple mở nghiên cứu tại Mỹ để người dùng hỏi về sức khỏe và nhận câu trả lời từ nguồn y khoa uy tín, với dữ liệu được bảo vệ.
ChatGPT Wallet cho phép trợ lý AI tìm kiếm, chọn sản phẩm và thực hiện thanh toán thay người dùng, nhưng mọi giao dịch vẫn cần xác nhận bảo mật.
Mặc dù mới chỉ là xe ý tưởng, nhưng SYM MAXSYM TURBO có thể trở thành chiếc ga maxi scooter với động cơ tăng áp đầu tiên trên thế giới được sản xuất thương mại.
Sau hai tuần trải nghiệm, OPPO Find X10 cho thấy sức hút của một flagship không chỉ nằm ở cấu hình mà còn đến từ thiết kế, camera và loạt tiện ích AI thực tế.
Ba sự cố liên tiếp tại Microsoft, hệ thống hàng không và ngân hàng Mỹ làm gián đoạn dịch vụ, phơi bày rủi ro từ những thay đổi kỹ thuật.
Từ 2-6/12/2026, Việt Nam sẽ đăng cai giải đua quốc tế Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 - TRƯỜNG SƠN RALLY chuẩn FIA tại Quảng Trị.
Khi mất hoặc hỏng điện thoại, người dùng vẫn có thể đăng nhập lại Zalo trên thiết bị mới nếu còn quyền sử dụng số điện thoại đăng ký.
Sau hơn ba tháng mở cọc, mẫu SUV thuần điện trục cơ sở dài BMW iX3 L (mã NA6) đã chính thức bước vào dây chuyền sản xuất thương mại tại nhà máy BMW Brilliance.
Love Locks gây chú ý trên Steam với thử thách tháo 100.000 ổ khóa tình yêu tại Paris, trong đó người hoàn thành nhanh nhất có cơ hội nhận thưởng 5.000 USD.
Hợp tác với nhà thiết kế Nhật Hiroshi Fujiwara và công ty Fragment Design (FRGMT) của ông, Bentley đã tạo ra 20 chiếc Torcal đặc biệt mang tên FRGMT Commission.
Gần như toàn bộ nhân viên Công ty công nghệ Anthropic đã trở thành triệu phú USD sau khi công ty đứng sau Claude được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9 vừa ra mắt thị trường với phạm vi hoạt động kết hợp 1.630km và đặc biệt có phiên bản cabin thông minh với khả năng gập gọn vô lăng.