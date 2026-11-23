Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ Công an gọi điện thông báo người dân có liên quan đến các vụ án hình sự, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là hình thức lừa đảo lợi dụng tâm lý lo sợ trước các vấn đề pháp luật, khiến nạn nhân dễ mất bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của người gọi.

Giả danh Công an, dựng kịch bản điều tra để chiếm đoạt tài sản

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường tự xưng là cán bộ đang thụ lý hoặc điều tra những vụ án liên quan đến ma túy, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu... Chúng thông báo người nghe có tên trong hồ sơ, thậm chí đưa ra một số thông tin như họ tên hoặc số tài khoản ngân hàng được cho là xuất hiện trong quá trình điều tra. Những dữ liệu này được sử dụng để tạo cảm giác cuộc gọi có căn cứ, khiến nạn nhân tin rằng mình thực sự đang bị cơ quan chức năng xác minh.

Kịch bản thường bắt đầu bằng việc yêu cầu người dân đến trụ sở Công an để làm việc, giải trình. Tuy nhiên, khi nạn nhân nói không thể đến trực tiếp vì bận công việc hoặc ở xa, người gọi lập tức đưa ra phương án làm việc trực tuyến. Chúng hướng dẫn nạn nhân truy cập đường link, liên hệ qua tài khoản mạng xã hội hoặc cài đặt ứng dụng được giới thiệu là công cụ phục vụ quá trình xác minh.

Để tăng độ tin cậy, một số nhóm lừa đảo còn tổ chức chuyển cuộc gọi cho người khác tự xưng là lãnh đạo hoặc cán bộ thuộc cơ quan tố tụng. Việc có nhiều người lần lượt tham gia cuộc gọi khiến nạn nhân lầm tưởng mình đang làm việc với một quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Trên thực tế, đây có thể là những vai diễn được chuẩn bị trước nhằm củng cố kịch bản lừa đảo.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng bắt đầu đưa ra những yêu cầu có liên quan trực tiếp đến tài sản và dữ liệu cá nhân. Nạn nhân có thể bị yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, chia sẻ màn hình điện thoại hoặc chuyển tiền với lý do phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn gốc và chứng minh tài sản hợp pháp.

Đáng chú ý, những yêu cầu này thường đi kèm áp lực tâm lý. Người gọi liên tục thúc ép nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, đồng thời đe dọa rằng việc không hợp tác có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Một số trường hợp còn bị yêu cầu giữ bí mật, không kể với người thân hoặc bất kỳ ai khác. Đây là cách các đối tượng cô lập nạn nhân, hạn chế khả năng họ trao đổi với người có kinh nghiệm hoặc chủ động liên hệ cơ quan chức năng để kiểm chứng.

Điểm nguy hiểm của thủ đoạn nằm ở việc kẻ gian không nhất thiết phải chiếm được lòng tin của nạn nhân ngay từ đầu. Chúng có thể bắt đầu bằng những thông tin gây lo lắng, sau đó liên tục đưa ra tình tiết mới để duy trì cảm giác cấp bách. Khi người nghe đã tin rằng mình đang đối diện một vụ việc pháp lý nghiêm trọng, khả năng cân nhắc và kiểm tra thông tin có thể bị suy giảm. Những yêu cầu vốn bất thường như cung cấp mã OTP, chia sẻ màn hình hay chuyển tiền vì thế dễ được nạn nhân chấp nhận như một phần của quá trình giải quyết vụ việc.

Một dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý là yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh vô tội", "kiểm tra tài sản" hoặc phục vụ điều tra. Người dân cần hiểu rằng việc một người gọi điện biết trước họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc một số thông tin cá nhân không đủ để chứng minh danh tính của họ. Những dữ liệu này có thể bị thu thập hoặc khai thác từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó được sử dụng để tạo dựng lòng tin.

Công an và chuyên gia khuyến cáo không làm việc theo hướng dẫn từ số lạ

Trước tình trạng trên, Công an phường Buôn Ma Thuột khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Người dân cũng không nên cài đặt ứng dụng, truy cập đường link do người lạ gửi đến, chia sẻ màn hình điện thoại hoặc chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại.

Khi nhận được cuộc gọi thông báo có liên quan đến một vụ án, người dân cần giữ bình tĩnh, không vội vàng làm theo những chỉ dẫn được đưa ra. Nếu có nghi vấn, nên chủ động chấm dứt cuộc trao đổi và liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an thông qua số điện thoại được công bố chính thức hoặc đến trụ sở gần nhất để xác minh. Việc kiểm tra cần được thực hiện qua kênh độc lập, thay vì sử dụng số điện thoại, đường link hay tài khoản liên lạc do chính người gọi cung cấp.

Cơ quan Công an đặc biệt lưu ý người dân không thực hiện giao dịch chuyển tiền chỉ vì nhận được yêu cầu từ người tự xưng là cán bộ điều tra. Những lời giải thích như cần chuyển tiền để xác minh tài sản, chứng minh nguồn gốc tiền hoặc chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án đều cần được xem là dấu hiệu đáng ngờ. Người dân không nên để những lời đe dọa về trách nhiệm pháp lý khiến mình bỏ qua các bước kiểm chứng cần thiết.

Trong trường hợp đã chuyển tiền hoặc phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ xử lý. Đồng thời, cần lưu giữ các bằng chứng liên quan như số điện thoại gọi đến, tin nhắn, nội dung trao đổi, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an khi trình báo. Việc giữ lại dữ liệu có thể hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn cũng cảnh báo những cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng nhưng lại yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu ngân hàng hoặc chuyển khoản đều có dấu hiệu giả mạo. Theo ông, người dùng cần duy trì thói quen cảnh giác và xác minh mọi thông tin nhận được, đặc biệt khi nội dung cuộc gọi liên quan đến tiền bạc hoặc yêu cầu thực hiện các thao tác trên điện thoại.

Ông Sơn khuyến nghị người dân kiểm tra số điện thoại của người gọi, đối chiếu với thông tin liên hệ được cơ quan chức năng công bố. Khi cần thực hiện thủ tục hoặc giao dịch, người dân nên đến trực tiếp địa điểm làm việc chính thức để xác minh, thay vì tiếp tục trao đổi qua số điện thoại hoặc nền tảng trực tuyến do người lạ hướng dẫn. Việc chủ động kiểm tra thông tin giúp hạn chế nguy cơ bị dẫn dắt vào kịch bản lừa đảo.

Bên cạnh đó, trước thực trạng các cuộc gọi lừa đảo có dấu hiệu gia tăng trở lại, chuyên gia khuyến nghị người dùng kiểm tra thuê bao di động của mình đã được chuẩn hóa theo quy định hay chưa. Đây là một trong những việc cần chủ động thực hiện để quản lý thông tin thuê bao và hạn chế những rủi ro liên quan đến liên lạc qua điện thoại.

Công an phường Buôn Ma Thuột cũng đề nghị các gia đình tăng cường nhắc nhở người thân, nhất là người cao tuổi và những người ít sử dụng công nghệ, về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng. Khi nhận được cuộc gọi có nội dung bất thường, người dân nên trao đổi với người thân hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan Công an trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Trong bối cảnh các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, việc bảo vệ tài sản không chỉ phụ thuộc vào khả năng nhận diện số điện thoại lạ mà còn nằm ở thói quen xác minh thông tin. Người dân cần nhớ rằng không nên cung cấp mật khẩu, mã OTP, chia sẻ màn hình hay chuyển tiền chỉ vì một cuộc gọi tự xưng là từ cơ quan điều tra. Khi có nghi vấn, dừng trao đổi và kiểm chứng qua kênh chính thức vẫn là cách an toàn nhất.