Alibaba ra mắt Qwen4-Max với 2.400 tỷ tham số, nổi bật về lập trình, suy luận và tự động hóa, đồng thời giảm chi phí sử dụng và tăng cường bảo vệ an toàn.

Tập đoàn thương mại điện tử và công nghệ Alibaba có trụ sở tại Hàng Châu vừa cho ra mắt mô hình AI Qwen4-Max. Mô hình này, được huấn luyện để lưu giữ kiến ​​thức an ninh mạng hữu ích cho việc phát hiện và khắc phục các lỗ hổng phần mềm, đồng thời loại trừ các nội dung nhằm mục đích nâng cao khả năng tấn công mạng.

Mô hình Qwen4-Max với 2.400 tỷ tham số được Alibaba ra mắt toàn cầu.

Alibaba đã ra mắt Qwen4-Max, mô hình mạnh mẽ nhất trong dòng sản phẩm Qwen cho đến nay. Với tổng cộng 2,4 nghìn tỷ tham số, khả năng nhận diện hình ảnh gốc và cửa sổ ngữ cảnh một triệu token, Qwen4-Max vượt trội trong các tác vụ phức tạp thuộc nhiều lĩnh vực như công việc, sáng tạo và nghiên cứu.

Qwen4-Max đạt thứ hạng cao trong các bài kiểm tra hiệu năng hàng đầu, đặc biệt là trong lập trình, các tác vụ tự động và suy luận trực quan. Nó xếp thứ 6 trên Code Arena, một bảng xếp hạng lập trình thực tế, và đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra chuyên biệt về quy trình làm việc của tác nhân, năng suất công việc và suy luận trực quan, bao gồm Agents' Last Exam, Vals Index, JobBench và Chartography.

Theo Work360, một tiêu chuẩn độc quyền đánh giá hiệu suất trên các nhiệm vụ phức tạp trong ngành thuộc 721 lĩnh vực chuyên môn, Qwen4-Max vượt trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm Qwen3.8-Max. Mô hình này sử dụng ít hơn 35% token ở chế độ suy luận cường độ cao và giảm chi phí trung bình cho mỗi nhiệm vụ khoảng 60%.

Những cải tiến này có được nhờ kiến ​​trúc Qwen4 mới, nâng cấp thiết kế Mixture-of-Experts (MoE) thưa thớt trên các khía cạnh chú ý, kết nối dư và nhúng.

Điểm thứ hạng năng lực lập trình tổng hợp của Qwen4-Max trên Arena.AI

Được xây dựng như một mô hình MoE với tổng cộng 2,4 nghìn tỷ tham số, Qwen4-Max chỉ kích hoạt 71 tỷ tham số trên mỗi token, ít hơn 25% số tham số được kích hoạt so với Qwen3.8-Max ở cùng quy mô 2,4 nghìn tỷ, mang lại khả năng mạnh mẽ hơn với chi phí suy luận thấp hơn .

Qwen4-Max hiện đã có sẵn trên QwenCloud thông qua Gói Token và API. Người dùng cũng có thể truy cập mô hình trên các nền tảng của Alibaba, bao gồm QwenWork và QwenStudio. Phí đầu vào (Implicit Cache Hit) là 0,075 đô la cho mỗi 1 triệu token.

Mỹ và Trung Quốc đều đang chạy đua để phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng mạnh mẽ, nhưng hiện đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng cao về an toàn.

Những lo ngại cho rằng công nghệ này có thể bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng, phát triển vũ khí nguy hiểm hoặc hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người - một kịch bản đôi khi được mô tả là "trí tuệ nhân tạo nổi loạn".

Qwen4-Max có hiệu năng vượt trội hơn Qwen3.8-Max trên Work360.

Các đối thủ cạnh tranh của Alibaba tại Trung Quốc là Tencent và Moonshot AI đã công bố các biện pháp bảo vệ, cho thấy sự chuyển dịch hướng tới tính minh bạch cao hơn.

Trước đó, một báo cáo hồi tháng 10 của công ty SemiAnalysis phát hiện ra rằng các nhà phát triển AI hàng đầu của Trung Quốc chỉ công bố kết quả kiểm tra an toàn cho 3,6% trong số 857 mô hình được phát hành.

Tháng này, Tencent cho biết họ đã hạn chế việc đào tạo an ninh mạng cho mẫu Hy4 mới của mình chỉ dành cho mục đích phòng thủ, trong khi Moonshot hồi tháng 10 cho biết họ đã cố tình giảm khả năng tấn công mạng của mẫu Kimi K3.1 Pro.

Alibaba cho biết mô hình này cũng có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn chống lại các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Họ đồng thời cho biết thêm các đánh giá nội bộ đã không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mô hình này có thể tăng cường đáng kể khả năng thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm của người dùng.

Công ty dự định phát hành các mô hình có dung lượng mã nguồn mở nhỏ hơn thuộc dòng Qwen4, cho phép các nhà phát triển trên toàn thế giới tải xuống và chỉnh sửa chúng.