BYD TECH WEEK 2026 chính thức lăn bánh đến Biên Hòa (Đồng Nai) trong hai ngày 21-22/11/2026, sự kiện do BYD Oway Biên Hòa tổ chức.

Sau hai ngày khởi động ấn tượng tại Cà Mau (07-08/11/2026) – nơi ghi nhận hơn 2.000 lượt khách tham dự, 244 lượt lái thử thực tế cùng nhiều đơn đặt cọc chốt ngay tại sự kiện, BYD TECH WEEK 2026 tiếp tục mang ngọn lửa công nghệ đến với người tiêu dùng Đồng Nai. Sự kiện do Nhà phân phối BYD Oway Biên Hòa tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 22/11/2026 tại Trung tâm thương mại GO! Đồng Nai (Số 833 Xa lộ Hà Nội, Ngã 4 Vũng Tàu, P. Long Hưng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Săn ưu đãi xe xanh lớn nhất năm cùng BYD Tech Week 2026 tại Đồng Nai.

Được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn chuỗi sự kiện công nghệ quy mô lớn nhất năm của BYD Việt Nam, không gian tại GO! Đồng Nai được quy hoạch thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan. Tâm điểm của sự kiện là không gian công nghệ và cơ hội lái thử mẫu C-SUV BYD Sealion 5 DM-i Super Hybrid hoàn toàn mới. Nhờ sự kết hợp nhịp nhàng giữa khả năng vận hành thuần điện êm ái và sự linh hoạt của động cơ xăng, BYD Sealion 5 mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm tối ưu cho cả đô thị lẫn đường trường. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được trực tiếp chiêm ngưỡng và cầm lái dải sản phẩm xe năng lượng mới đa dạng của BYD đang phân phối tại Việt Nam như BYD Dolphin, Seal 5, Sealion 6, M6,…

Hành trình khám phá công nghệ và tương tác nhận quà sôi động

BYD TECH WEEK 2026 Biên Hòa mở ra không gian giao lưu công nghệ gần gũi dành cho cả gia đình và cộng đồng yêu xe. Khách tham dự sẽ được hướng dẫn lộ trình trải nghiệm qua 4 khu vực chuyên biệt gắn liền với cuốn hộ chiếu công nghệ Tech Passport: từ việc khám phá nguyên lý vận hành của công nghệ pin Blade Battery, hệ truyền động DM-i Super Hybrid, tiện ích buồng lái thông minh và giải pháp cấp điện ngoài V2L tại Tech Zone, cho đến việc tự mình kiểm chứng độ cách âm, khả năng tăng tốc mượt mà trên đường thử thực tế ở Test Drive Zone.

Bầu không khí cuối tuần tại GO! Đồng Nai càng thêm phần sôi động với chuỗi 5 trạm trò chơi tương tác mang đậm dấu ấn tính năng xe như Thử thách xếp cốp (Fit As You Can), Vua kéo xe (Car Pulling), Xếp hình (Puzzle), Rung chuông vàng và Gắp trứng may mắn (Claw Machine). Hoàn thành hành trình trải nghiệm, khách hàng sẽ nhận ngay các phần quà thương hiệu tiện ích như bình giữ nhiệt, máy lọc không khí, balo, túi đeo chéo hay nón thời trang. Đặc biệt, khách tham gia lái thử hoặc đặt cọc tại sự kiện còn được góp mặt trong chương trình bốc thăm may mắn (Lucky Draw) với 220 voucher OWAY LAB trị giá từ 1 đến 5 triệu đồng, nâng tổng giá trị giải thưởng lên đến 450 triệu đồng.

Bùng nổ đặc quyền tài chính lên đến hơn 150 triệu đồng tại Biên Hòa(*)

Điểm nhấn được mong chờ nhất tại BYD TECH WEEK 2026 chính là gói kích cầu mua sắm cuối năm cực kỳ hấp dẫn. Duy nhất trong hai ngày 21–22/11/2026, bên cạnh chính sách bán hàng tháng 11 của BYD Việt Nam, BYD Oway Biên Hòa tung ra gói ưu đãi và quà tặng độc quyền có tổng giá trị lên đến hơn 150 triệu đồng dành cho khách hàng chốt cọc trực tiếp tại sự kiện, cụ thể:

- Mẫu sedan công nghệ BYD Seal 5 dẫn đầu danh sách ưu đãi với tổng mức ưu đãi lên đến 159,9 triệu đồng,

- Mẫu C-SUV BYD Sealion 5 mới nhận gói ưu đãi từ 91,5 triệu đồng (bao gồm 80 triệu đồng tiền mặt cùng bộ sạc cầm tay và thiết bị V2L trị giá 11,5 triệu đồng).

- Mẫu xe BYD Sealion 6 hưởng ưu đãi tổng cộng đến 84,49 triệu đồng.

- Đối với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ hoặc đối tác Grab, mẫu xe đô thị BYD Dolphin được giảm tối đa 70 triệu đồng và mẫu MPV thực dụng BYD M6 được giảm 25 triệu đồng, đi kèm đặc quyền bảo hành pin lên đến 300.000 km.

- Dòng MPV hạng sang BYD M9 cũng sở hữu gói ưu đãi trị giá 36,8 triệu đồng, tặng kèm bảo hiểm vật chất lên đến 3 năm (tùy phiên bản), trụ sạc tại nhà BYD 7kW bao gồm công lắp đặt và 1 năm cứu hộ miễn phí.

An tâm tuyệt đối với chính sách bảo hành chuẩn toàn cầu

Song hành cùng mức giá lăn bánh tối ưu nhất trong năm, tất cả khách hàng sở hữu xe tại sự kiện đều được hưởng trọn vẹn chính sách bảo hành chính hãng của BYD Việt Nam. Theo đó, phương tiện được bảo hành tiêu chuẩn lên đến 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), trong khi bộ pin và motor điện được áp dụng chế độ bảo hành lên đến 8 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), giúp người dùng hoàn toàn an tâm trên mọi cung đường.

BYD TECH WEEK 2026 tại Biên Hòa không chỉ mang đến một ngày hội trải nghiệm công nghệ thoải mái, thú vị với dải sản phẩm xe xanh đa dạng, mà còn là cơ hội vàng để người tiêu dùng khu vực Đồng Nai hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô hiện đại với chi phí tiết kiệm nhất trước thềm năm mới. Khách hàng quan tâm về sự kiện có thể liên hệ trực tiếp BYD Oway Biên Hòa để đăng ký lái thử và nhận trọn bộ ưu đãi đặc quyền tại BYD TECH WEEK 2026!