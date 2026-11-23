Các nhà khoa học USC giới thiệu vòng đeo thông minh dùng ánh sáng hồng ngoại đo stress qua hoạt động của tuyến mồ hôi, cho phép giám sát liên tục.

Dự án do trợ lý giáo sư Yasser Khan và nghiên cứu sinh Farhad Hassan dẫn dắt, sử dụng hai đèn LED hồng ngoại với bước sóng 960 nm và 1.250 nm để phát hiện thay đổi độ ẩm dưới da khi cơ thể phản ứng với stress.

Phương pháp này, được gọi là hoạt động da quang học (optodermal activity – ODA), cho phép đo stress mà không cần đặt điện cực lên da như các thiết bị hiện có.

Nhẫn cảm biến căng thẳng của USC phát triển.

Trong thí nghiệm với bốn người tham gia, tín hiệu quang học đạt mức đồng thuận trung bình 86 % với cảm biến EDA dạng gel thương mại. Khi mở rộng sang sáu người, vòng đeo phân biệt stress và thư giãn với độ chính xác 92,3 % so với 77,95 % của cảm biến gel. Đối với bốn tình huống stress khác nhau, độ chính xác của vòng đạt 100 % trong khi cảm biến gel chỉ 74,58 %.

Ảnh: Digital Trends

Sau 12 giờ đeo, độ chính xác của cảm biến gel giảm xuống 57,35 % trong khi vòng ODA vẫn duy trì 79,55 %. Ngoài đo stress, thiết bị còn thu thập nhịp tim, biến thể nhịp tim, nhiệt độ và chuyển động nhờ cảm biến gia tốc, giúp phân biệt stress tâm lý với mồ hôi do hoạt động hoặc nhiệt độ.

Mô hình học máy được nhúng trực tiếp trên vòng, tránh việc truyền dữ liệu sinh trắc học ra máy chủ bên ngoài, giảm độ trễ và bảo mật thông tin cá nhân. Nhóm nghiên cứu dự định thực hiện thử nghiệm kéo dài một năm với 40 người trong môi trường văn phòng và đang tiến hành xin bằng sáng chế, với khả năng cấp phép thương mại qua Trung tâm Đổi mới Stevens của USC.

Yasser Khan (bên trái) và nghiên cứu sinh tiến sĩ của ông, Md Farhad Hassan đang cầm chiếc nhẫn phát hiện căng thẳng của họ. (Nguồn: Phòng thí nghiệm Khan thuộc Đại học USC)

Việc sử dụng ánh sáng hồng ngoại và các thành phần sẵn có để đo stress mở ra hướng đi mới cho thiết bị đeo cá nhân, đặc biệt khi khả năng xử lý AI được tích hợp trực tiếp trên vòng.

Nếu công nghệ này được thương mại hoá, nó có thể tạo ra các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với các đồng hồ thông minh hiện nay, cung cấp giải pháp đo stress liên tục mà không cần thao tác đặc biệt. Ở Việt Nam, nhu cầu về thiết bị sức khỏe đeo tay đang tăng, vì vậy các nhà phân phối có thể sẽ quan tâm tới việc nhập khẩu hoặc cấp phép công nghệ này khi giá thành và quy mô sản xuất được xác định.