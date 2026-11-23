Năm 2027 đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Đây được xem là thời điểm thích hợp để Apple tạo ra một thế hệ smartphone mang tính đột phá, tương tự cách hãng từng giới thiệu iPhone X nhân dịp kỷ niệm 10 năm. Theo chuyên trang Tom's Guide, bên cạnh thiết kế mới với mặt kính cong được đồn đoán, iPhone 20 còn có thể kế thừa nhiều tính năng đáng giá từ iPhone Duo – mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Những thay đổi này không chỉ giúp thiết bị khác biệt về ngoại hình mà còn mở rộng cách người dùng tương tác với iPhone.

iPhone 20 được kỳ vọng sở hữu thiết kế mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng smartphone của Apple. (Ảnh: Macrumors)

Đầu tiên là chất liệu titan. Trên các mẫu iPhone hiện nay, vật liệu này chủ yếu xuất hiện ở phần khung bên ngoài, trong khi kết cấu bên trong vẫn sử dụng nhôm. Nếu không chuyển sang thiết kế kính hoàn toàn như những tin đồn, Apple có thể tiếp tục khai thác titan để tạo nên thiết bị vừa nhẹ vừa bền. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ bút cảm ứng cũng là tính năng đáng cân nhắc. iPhone Duo cho thấy bút stylus có thể mở rộng cách sử dụng smartphone, từ ghi chú, phác thảo đến thao tác chính xác trên màn hình. Dù iPhone 20 có kích thước nhỏ hơn, Apple Pencil vẫn có thể trở thành phụ kiện tùy chọn hữu ích.

Nâng cấp thứ ba là Touch ID tích hợp vào nút nguồn. Sau nhiều năm ưu tiên Face ID, Apple có thể cân nhắc đưa cảm biến vân tay trở lại như một phương thức bảo mật bổ sung. Cách bố trí này giúp người dùng mở khóa thiết bị thuận tiện mà không cần bổ sung nút vật lý ở mặt trước. Việc duy trì đồng thời Face ID và Touch ID cũng mang lại thêm lựa chọn trong những tình huống nhận diện khuôn mặt không thuận tiện. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần thiết lập mật mã đủ mạnh để bảo vệ thiết bị.

iPhone Duo có thể trở thành nguồn cảm hứng cho loạt nâng cấp về thiết kế và trải nghiệm trên iPhone thế hệ mới. (Ảnh: Apple)

Đa nhiệm chia đôi màn hình là tính năng tiếp theo được kỳ vọng xuất hiện trên iPhone 20. Đây vốn là khả năng phổ biến trên nhiều smartphone Android nhưng chưa được Apple đưa lên các mẫu iPhone dạng thanh truyền thống. Nếu được bổ sung, người dùng có thể mở hai ứng dụng cùng lúc, chẳng hạn vừa xem video vừa nhắn tin hoặc tra cứu thông tin trong khi ghi chú. Cách sử dụng này giúp giảm thao tác chuyển đổi giữa các ứng dụng, đồng thời hạn chế tình trạng phải tải lại nội dung khi quay lại một chương trình đang mở.

Cuối cùng là camera đục lỗ và khả năng thu gọn hệ thống Face ID. Trong nhiều năm, Apple phải duy trì phần tai thỏ rồi chuyển sang Dynamic Island để bố trí camera cùng các cảm biến nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, những tiến bộ trong công nghệ màn hình có thể giúp hãng đưa một phần linh kiện xuống dưới tấm nền, tạo không gian hiển thị rộng hơn. Nếu hoàn thiện được giải pháp này, iPhone 20 có cơ hội sở hữu mặt trước liền mạch và hiện đại hơn. Dù tất cả vẫn dừng ở mức kỳ vọng, những tính năng từ iPhone Duo có thể trở thành gợi ý quan trọng để Apple định hình thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm.