Trong suốt hành trình, mẫu sedan điện BMW i3 50 xDrive này chỉ cần 2 giờ 46 phút kết nối với các trạm sạc, trong khi mức tiêu thụ năng lượng trung bình đạt 12,5 kWh/100 km. Điểm đáng chú ý của hành trình không chỉ nằm ở quãng đường gần 5.900 km mà còn ở hiệu quả khai thác năng lượng. Chiếc xe đi qua 8 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Đức và Pháp, trước khi đến thành phố Tarifa, Tây Ban Nha.
Tính riêng thời gian cầm lái, chuyến đi kéo dài 3 ngày, 2 giờ và 41 phút. Xe duy trì tốc độ trung bình 79,7 km/h. Với mức tiêu thụ 12,5 kWh/100 km, BMW i3 đạt kết quả tốt hơn mức thấp nhất 13,4 kWh/100 km trong dải tiêu thụ 13,4-18 kWh/100 km do hãng công bố.
Đặc biệt, tổng thời gian dừng để sạc điện chưa tới 3 giờ cho toàn bộ hành trình. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một chuyến đi xuyên lục địa, nơi người lái phải tính toán các điểm dừng sạc và duy trì lịch trình di chuyển qua nhiều quốc gia.
Chiếc xe tham gia hành trình là BMW i3 50 xDrive, phiên bản có tầm hoạt động cao nhất trong dòng sản phẩm. Xe được trang bị hai mô-tơ điện, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh với tổng công suất 463 mã lực. Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin dung lượng 108,7 kWh. Theo công bố của BMW, xe có thể di chuyển tối đa 911 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Với tiêu chuẩn EPA tại Mỹ, phạm vi hoạt động được xác định ở mức 753 km.
Không chỉ hướng đến khả năng di chuyển xa, BMW i3 50 xDrive còn có hiệu suất vận hành đáng chú ý. Xe tăng tốc từ 0-97 km/h trong 4,7 giây. Khả năng nạp năng lượng cũng là một lợi thế của mẫu sedan này. Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 400 kW. Trong chuyến đi xuyên châu Âu, công suất sạc trung bình được ghi nhận ở mức 275 kW. Tuy nhiên, đây là thông số có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ pin, mức năng lượng còn lại và điều kiện sạc thực tế.
Theo công bố từ phía nhà sản xuất, hiệu quả tiêu thụ điện năng của dòng xe BMW i3 đến từ việc ứng dụng thế hệ cell pin hình trụ mới. Cùng với đó, các kỹ sư đã tinh chỉnh hệ thống truyền động giúp giảm 40% mức tổn hao năng lượng từ mô-tơ điện so với các thế hệ xe điện trước đây của hãng.
Thiết kế ngoại thất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng tầm hoạt động khi giúp xe đạt hệ số cản gió chỉ 0,21 Cd, kết hợp cùng bộ lốp có lực cản lăn thấp.
Kết quả này cho thấy xe điện ngày càng có khả năng đáp ứng những hành trình dài với thời gian chờ sạc được rút ngắn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào tốc độ di chuyển, điều kiện thời tiết, địa hình và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc trên từng cung đường.