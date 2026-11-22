Chiếc BMW i3 50 xDrive mới này vừa hoàn thành chuyến đi xuyên châu Âu với quãng đường 5.886,7 km, bắt đầu từ cực Bắc Na Uy và kết thúc tại miền Nam Tây Ban Nha.

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Trong suốt hành trình, mẫu sedan điện BMW i3 50 xDrive này chỉ cần 2 giờ 46 phút kết nối với các trạm sạc, trong khi mức tiêu thụ năng lượng trung bình đạt 12,5 kWh/100 km. Điểm đáng chú ý của hành trình không chỉ nằm ở quãng đường gần 5.900 km mà còn ở hiệu quả khai thác năng lượng. Chiếc xe đi qua 8 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Đức và Pháp, trước khi đến thành phố Tarifa, Tây Ban Nha.

BMW i3 chạy gần 5.900 km, qua 8 quốc gia chỉ mất gần 3 tiếng sạc điện.

Tính riêng thời gian cầm lái, chuyến đi kéo dài 3 ngày, 2 giờ và 41 phút. Xe duy trì tốc độ trung bình 79,7 km/h. Với mức tiêu thụ 12,5 kWh/100 km, BMW i3 đạt kết quả tốt hơn mức thấp nhất 13,4 kWh/100 km trong dải tiêu thụ 13,4-18 kWh/100 km do hãng công bố.

Trong suốt hành trình, BMW i3 50 xDrive này chỉ cần 2 giờ 46 phút kết nối với các trạm sạc, trong khi mức tiêu thụ năng lượng trung bình đạt 12,5 kWh/100 km.

Đặc biệt, tổng thời gian dừng để sạc điện chưa tới 3 giờ cho toàn bộ hành trình. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một chuyến đi xuyên lục địa, nơi người lái phải tính toán các điểm dừng sạc và duy trì lịch trình di chuyển qua nhiều quốc gia.

Chiếc xe tham gia hành trình là BMW i3 50 xDrive bản có tầm hoạt động cao nhất.

Chiếc xe tham gia hành trình là BMW i3 50 xDrive, phiên bản có tầm hoạt động cao nhất trong dòng sản phẩm. Xe được trang bị hai mô-tơ điện, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh với tổng công suất 463 mã lực. Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin dung lượng 108,7 kWh. Theo công bố của BMW, xe có thể di chuyển tối đa 911 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Với tiêu chuẩn EPA tại Mỹ, phạm vi hoạt động được xác định ở mức 753 km.

Theo công bố của BMW, xe có thể di chuyển tối đa 911 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Với tiêu chuẩn EPA tại Mỹ, phạm vi hoạt động được xác định ở mức 753 km.

Không chỉ hướng đến khả năng di chuyển xa, BMW i3 50 xDrive còn có hiệu suất vận hành đáng chú ý. Xe tăng tốc từ 0-97 km/h trong 4,7 giây. Khả năng nạp năng lượng cũng là một lợi thế của mẫu sedan này. Hệ thống hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 400 kW. Trong chuyến đi xuyên châu Âu, công suất sạc trung bình được ghi nhận ở mức 275 kW. Tuy nhiên, đây là thông số có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ pin, mức năng lượng còn lại và điều kiện sạc thực tế.

Trong chuyến đi xuyên châu Âu, công suất sạc trung bình ghi nhận ở mức 275 kW.