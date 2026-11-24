Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện những cuộc tấn công mạng có quy mô chưa từng có trong vài năm tới. Theo ông, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mở ra cơ hội mới cho nhân loại mà còn tạo điều kiện để tội phạm mạng gia tăng năng lực tấn công. Những công nghệ vốn được phát triển nhằm hỗ trợ con người có thể bị khai thác cho các mục đích nguy hiểm, khiến những sự cố an ninh mạng trong tương lai trở nên khó lường hơn.

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo AI có thể làm gia tăng quy mô và mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công mạng.

Theo Bill Gates, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là khả năng tin tặc tận dụng AI để gia tăng hiệu quả và lợi ích từ các hoạt động tấn công. Công nghệ này có thể làm thay đổi cách thức tội phạm mạng tìm kiếm lỗ hổng, khai thác hệ thống và triển khai các chiến dịch trên diện rộng. Khi những công cụ tự động ngày càng phổ biến, các cuộc tấn công có thể được thực hiện nhanh hơn, với phạm vi ảnh hưởng lớn hơn so với phương thức truyền thống. Ông nhấn mạnh thế giới sẽ phải đối mặt với những sự cố an ninh mạng ở cấp độ chưa từng được ghi nhận.

Đáng chú ý, Bill Gates cũng bày tỏ lo ngại về khả năng ứng phó của các cơ quan quản lý, đặc biệt tại Mỹ. Theo ông, việc triển khai những biện pháp bảo mật cần thiết có thể gặp trở ngại nếu chưa xảy ra một sự cố nghiêm trọng đủ sức thúc đẩy giới chức và các nhà hoạch định chính sách hành động quyết liệt. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với công tác phòng thủ không gian mạng, bởi việc chờ đợi một cuộc tấn công thực tế mới tăng cường bảo vệ có thể khiến thiệt hại trở nên khó kiểm soát.

Sự phát triển của AI đặt ra thách thức mới đối với an ninh mạng và khả năng bảo vệ dữ liệu toàn cầu. (Ảnh: iStock)

Những nhận định mới của tỷ phú công nghệ cũng nối tiếp chuỗi cảnh báo trước đây của ông về các nguy cơ toàn cầu. Bill Gates từng nhiều lần đề cập đến hậu quả lâu dài của biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi các quốc gia chuẩn bị tốt hơn trước nguy cơ xuất hiện những đại dịch mới. Ông từng so sánh mức độ tác động của các biến động khí hậu trong tương lai với cuộc khủng hoảng Covid-19, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước các tình huống khẩn cấp.

Trong bối cảnh AI đang được tích hợp ngày càng sâu vào hoạt động kinh tế, quản lý và đời sống, cảnh báo của Bill Gates cho thấy an ninh mạng cần được xem là một ưu tiên chiến lược. Không chỉ doanh nghiệp công nghệ hay cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính và người dùng cá nhân cũng có thể trở thành mục tiêu của những chiến dịch tấn công tinh vi. Dù chưa thể xác định chính xác thời điểm hay hình thức của những cuộc tấn công mà ông dự báo, việc xây dựng hệ thống phòng thủ, nâng cao khả năng phát hiện rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó sẽ ngày càng quan trọng.