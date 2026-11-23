Sau hơn 13 năm kể từ khi GTA 5 ra mắt, Grand Theft Auto VI (GTA 6) cuối cùng cũng bắt đầu đến tay game thủ, tạo nên sức nóng vượt xa một màn phát hành trò chơi thông thường. Những người chơi tại New Zealand và một số khu vực được mở khóa sớm đã có cơ hội đặt chân vào Vice City từ nửa đêm theo giờ địa phương. Chỉ trong vài giờ, tựa game của Rockstar Games trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên Internet, kéo theo lượng truy cập tăng đột biến trên nhiều nền tảng trực tuyến.

GTA 6 tạo nên làn sóng thảo luận lớn trên Internet ngay khi bắt đầu được mở khóa tại một số khu vực.

Đáng chú ý, Reddit được cho là đã gặp hàng loạt sự cố đúng thời điểm GTA 6 bắt đầu phát hành. Nhiều người dùng phản ánh tình trạng tải trang chậm, giật lag, không thể đăng bài hoặc bình luận. Một số hình ảnh không hiển thị bình thường, thậm chí bị thay thế bằng những đoạn mã khó hiểu. Tại cộng đồng r/GTA6, một quản trị viên đăng thông báo rằng sức nóng của trò chơi đã khiến Reddit gặp trục trặc. Đội ngũ điều hành cũng không thể thực hiện những thao tác cơ bản, bao gồm tải lên các nhãn người dùng mới đã chuẩn bị trước đó.

Một quản trị viên khác cảnh báo một số bài đăng có thể tạm thời không truy cập được trong thời gian hệ thống gặp vấn đề. Người dùng cũng có thể không nhìn thấy nhãn tài khoản hoặc không thể tương tác với nội dung như bình thường. Tuy nhiên, Reddit chưa xác nhận lượng truy cập liên quan đến GTA 6 là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố. Dù vậy, thời điểm các trục trặc xuất hiện khiến nhiều thành viên cộng đồng đặt nghi vấn về áp lực truy cập từ lượng người hâm mộ khổng lồ.

Không chỉ Reddit, Twitch và YouTube cũng chứng kiến sức hút lớn từ GTA 6. Nhiều streamer được tiếp cận trò chơi sớm đã tổ chức livestream, thu hút lượng người xem đáng kể. Các nội dung khám phá thế giới mở Leonida, thực hiện nhiệm vụ, truy đuổi cảnh sát hay trải nghiệm những tình huống bất ngờ nhanh chóng lan truyền. Với những game thủ chưa thể tự chơi, livestream trở thành cách để theo dõi trước diện mạo và cơ chế vận hành của bom tấn được mong đợi suốt nhiều năm.

Các buổi livestream khám phá thế giới mở Vice City thu hút sự quan tâm của đông đảo game thủ trên Twitch và YouTube.

Sức hút của GTA 6 còn đến từ những đánh giá tích cực của giới phê bình. Theo thông tin được dẫn lại, trò chơi đạt 99/100 điểm trên Metacritic, với nhiều lời khen dành cho thế giới mở Vice City, cách xây dựng nhân vật và câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính Jason cùng Lucia. Sau hai lần trì hoãn và nhiều vụ rò rỉ thông tin, màn ra mắt của GTA 6 đang trở thành sự kiện đáng chú ý của ngành công nghiệp game. Lượng thảo luận bùng nổ cùng sức hút trên các nền tảng phát trực tuyến cho thấy thương hiệu Grand Theft Auto vẫn sở hữu sức ảnh hưởng đặc biệt lớn.