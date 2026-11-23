Mitsubishi Pajero 2027 ghi nhận hơn 3.500 đơn đặt hàng tại Thái Lan chỉ sau một tháng ra mắt, vượt mục tiêu 2.000–3.000 xe hãng đặt ra cho giai đoạn hết 2026.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027.

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Thái Lan, Mitsubishi Pajero thế hệ mới đã nhận hơn 3.500 đơn đặt hàng trong vòng một tháng. Kết quả này tiếp tục cho thấy nhu cầu dành cho mẫu SUV mới cao hơn kỳ vọng ban đầu của hãng.

Mitsubishi Pajero 2027 "cháy hàng" tại Thái Lan với hơn 3.500 đơn sau 1 tháng.

Trước đó, tính đến ngày 10/11/2026, Mitsubishi Thái Lan ghi nhận hơn 3.000 đơn đặt hàng Pajero. Trong khi đó, mục tiêu được hãng đặt ra cho giai đoạn từ khi ra mắt đến hết năm 2026 chỉ ở mức 2.000–3.000 xe.

Như vậy, lượng đặt hàng mới nhất đã vượt ít nhất 500 xe so với mức mục tiêu cao nhất, dù năm 2026 vẫn chưa kết thúc.

Tại thị trường Thái, Mitsubishi Pajero 2027 mới có ba phiên bản với giá từ 1.499.000 baht (tương đương 1,15 tỷ đồng).

Tại thị trường Thái, Pajero mới có ba phiên bản cùng giá bán cụ thể như sau:

- Phiên bản tiêu chuẩn PAJERO 2.4 GLS 2WD: 1.499.000 baht (tương đương 1,15 tỷ đồng)

- Phiên bản tầm trung PAJERO 2.4 GSR 2WD: 1.699.000 baht (tương đương 1,31 tỷ đồng)

- Phiên bản cao cấp nhất PAJERO 2.4 Super Exceed 4WD: 1.999.000 baht (tương đương 1,54 tỷ đồng)