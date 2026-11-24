Điều hòa phát ra tiếng róc rách khi hoạt động chưa chắc là dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, một số âm thanh bất thường có thể cảnh báo thiết bị đang gặp sự cố.

Không ít người dùng lo lắng khi nghe thấy tiếng nước chảy, róc rách hoặc nhỏ giọt phát ra từ máy điều hòa dù không phát hiện dấu hiệu rò rỉ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây thường là hiện tượng bình thường trong quá trình vận hành hệ thống làm lạnh. Âm thanh có thể xuất hiện khi chất làm lạnh lưu thông qua các đường ống, đặc biệt trong những thời điểm thiết bị thay đổi chế độ hoạt động. Vì vậy, không phải mọi tiếng động liên quan đến nước đều đồng nghĩa điều hòa đang gặp trục trặc.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là quá trình lưu thông chất làm lạnh bên trong hệ thống. Khi điều hòa hoạt động, môi chất liên tục di chuyển giữa dàn nóng và dàn lạnh để thực hiện quá trình trao đổi nhiệt. Sự thay đổi áp suất và trạng thái của môi chất có thể tạo ra âm thanh giống tiếng nước chảy hoặc róc rách. Ngoài ra, hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên các bộ phận làm lạnh cũng có thể tạo ra tiếng nhỏ giọt trong quá trình vận hành.

Tiếng nước chảy trong điều hòa có thể xuất phát từ quá trình lưu thông chất làm lạnh bên trong hệ thống. (Ảnh: iStock)

Vào mùa đông, âm thanh này đôi khi trở nên rõ hơn do chu kỳ rã đông của thiết bị. Khi nhiệt độ giảm, hơi ẩm có thể ngưng tụ và đóng băng trên dàn nóng ngoài trời, kể cả khi nhiệt độ môi trường chưa xuống dưới 0 độ C. Để duy trì hiệu suất, điều hòa sẽ kích hoạt chế độ rã đông, tạm thời đảo chiều dòng chất làm lạnh nhằm làm tan lớp băng tích tụ. Quá trình này có thể khiến người dùng nghe thấy tiếng nước chảy, nhỏ giọt hoặc âm thanh giống nước chuyển động bên trong đường ống.

Dù vậy, người dùng không nên bỏ qua những tiếng động khác thường. Nếu điều hòa phát ra tiếng ồn lớn khi khởi động hoặc dừng hoạt động, nguyên nhân có thể liên quan đến máy nén, tụ điện hoặc các bộ phận cơ khí. Tiếng vo ve kéo dài, tiếng lách cách mạnh cũng có thể cho thấy một linh kiện đang gặp vấn đề. Đặc biệt, âm thanh rít xuất hiện đột ngột có thể là dấu hiệu rò rỉ môi chất lạnh. Trong trường hợp này, người dùng nên tắt thiết bị và liên hệ kỹ thuật viên để kiểm tra, thay vì tự tháo lắp hoặc sửa chữa hệ thống.

Người dùng nên vệ sinh bộ lọc, kiểm tra đường thoát nước và bảo dưỡng điều hòa định kỳ để duy trì hiệu suất hoạt động.

Ngoài âm thanh, hiệu suất vận hành cũng là yếu tố cần theo dõi. Nếu điều hòa làm mát hoặc sưởi ấm kém hơn bình thường, xuất hiện mùi lạ hoặc thường xuyên phát ra tiếng ồn bất thường, thiết bị có thể cần được bảo dưỡng. Người dùng nên vệ sinh bộ lọc không khí định kỳ, kiểm tra đường thoát nước và thực hiện bảo trì theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường không chỉ giúp hạn chế chi phí sửa chữa mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nhìn chung, tiếng nước chảy trong điều hòa thường không đáng lo nếu máy vẫn hoạt động ổn định và duy trì khả năng làm mát bình thường. Điều quan trọng là phân biệt âm thanh vận hành tự nhiên với những tiếng động bất thường đi kèm dấu hiệu suy giảm hiệu suất để có phương án xử lý phù hợp.