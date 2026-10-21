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Số hóa - Xe

Honda tiếp tục triệu hồi CR-V trở lại do lỗi bộ dụng cụ vá lốp

Hàng loạt ôtô Honda tại thị trường Mỹ, trong đó có mẫu CR-V bị triệu hồi trở lại do chưa khắc phục được lỗi bộ dụng cụ vá lốp trong đợt triệu hồi trước đó.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Honda CR-V e:HEV sau 80 nghìn km.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa công bố đợt triệu hồi ảnh hưởng tới loạt ôtô Honda với lỗi nằm ở bộ dụng cụ vá lốp trang bị sẵn theo xe. Nguyên nhân vẫn nằm ở chai dung dịch vá lốp (thuộc bộ dụng cụ vá lốp theo xe) có thể tăng áp suất bên trong khiến nắp chai có thể tự bung ra, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người dùng.

Đáng chú ý, đợt triệu hồi này gồm các xe đã được khắc phục lỗi theo đợt trước đó có mã hiệu 26V366, do nhầm lẫn của nhà cung cấp khiến các linh kiện thay thế vẫn chưa được sửa lỗi hoàn toàn.

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Hơn 4.800 xe ôtô Honda trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế vòi phun của bộ dụng cụ vá lốp để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 4.804 xe Honda tại thị trường Mỹ (thuộc đời 2023 - 2026) gồm các mẫu: CR-V Hybrid, Accord Hybrid, và CR-V Fuel Cell EV (FCEV). Dự kiến, các kỹ thuật viên tại đại lý sẽ kiểm tra và thay thế vòi phun của bộ dụng cụ vá lốp miễn phí để khắc phục lỗi.

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Honda đã phải triệu hồi hơn 1 triệu chiếc xe do lỗi tương tự với bộ dụng cụ vá lốp trang bị sẵn theo xe.

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