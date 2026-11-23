[GALLERY] Chi tiết iCaur V25 từ 578 triệu tại Trung Quốc, chờ về Việt Nam

Sau khi chính thức được ra mắt toàn cầu vào mùa hè năm nay, mẫu SUV hạng C địa hình iCaur V25 đã được mở bán tại Trung Quốc với tên gọi iCar V25 2027 mới.