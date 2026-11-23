Sau gần hai tuần trải nghiệm iPhone Duo, các chuyên gia công nghệ nhận định mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple có nhiều điểm mới, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế đáng cân nhắc. Dù sở hữu thiết kế độc đáo và khả năng mở rộng không gian hiển thị, sản phẩm chưa chắc đáp ứng được thói quen sử dụng của những người đã quen với iPhone truyền thống. Có ba nguyên nhân chính khiến thiết bị khó chinh phục một bộ phận người dùng.

iPhone Duo sở hữu thiết kế màn hình gập, cho phép mở rộng không gian hiển thị khi cần.(Ảnh: Apple)

Trở ngại đầu tiên nằm ở khả năng cầm nắm. So với iPhone 18 Pro, iPhone Duo có thân máy rộng và nặng hơn, khiến việc thao tác bằng một tay trở nên khó khăn. Người dùng thường phải sử dụng cả hai tay cho nhiều tác vụ, từ nhắn tin đến điều hướng ứng dụng. Đây có thể là thay đổi không nhỏ với những người thường xuyên sử dụng điện thoại khi đang di chuyển hoặc chỉ có một tay rảnh. Ngược lại, những người vốn quen thao tác bằng hai tay có thể ít cảm thấy bất tiện hơn.

Hạn chế thứ hai liên quan đến giá trị thực tế của màn hình gập. Một trong những điểm hấp dẫn của dòng smartphone này là khả năng kết hợp điện thoại thông thường với màn hình lớn gần kích thước máy tính bảng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế chưa chắc thuyết phục được tất cả người dùng. Khi xem phim, nhiều người vẫn ưu tiên TV kết hợp Apple TV 4K thay vì cầm điện thoại trong thời gian dài. Khả năng đa nhiệm của iPhone Duo khá hữu ích, nhưng nếu cần làm việc nghiêm túc, iPad Pro đi kèm bàn phím Magic Keyboard vẫn mang lại sự thuận tiện hơn. Màn hình mở rộng của iPhone Duo cũng chưa đủ lớn để thay thế một thiết bị làm việc chuyên dụng.

Hệ thống camera trên iPhone 18 Pro có lợi thế về tính linh hoạt so với iPhone Duo. (Ảnh: Apple)

Camera là điểm trừ thứ ba. Hệ thống chụp ảnh của iPhone Duo vẫn đáp ứng nhu cầu phổ thông, nhưng thiếu sự đa dạng về tính năng so với iPhone 18 Pro. Đặc biệt, camera tele trên phiên bản Pro mang lại lợi thế khi chụp các chủ thể ở xa và mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh. Vì vậy, người dùng đặt nặng trải nghiệm nhiếp ảnh có thể ưu tiên dòng iPhone Pro hơn là lựa chọn thiết bị màn hình gập.

Dù vậy, những hạn chế trên không đồng nghĩa iPhone Duo là sản phẩm thất bại. Thiết bị vẫn mang đến hướng tiếp cận mới cho dòng iPhone, với ưu điểm kết hợp thiết kế gập và khả năng đa nhiệm. Vấn đề nằm ở việc những lợi ích này có đủ lớn để người dùng chấp nhận đánh đổi sự gọn nhẹ và tính tiện dụng hay không. Giới chuyên gia hiện cũng quan tâm đến khả năng phổ biến của điện thoại màn hình gập so với smartphone dạng thanh truyền thống. Trong khi đó, iPhone Duo 2 được kỳ vọng sẽ cải thiện những điểm còn hạn chế ở thế hệ đầu tiên.