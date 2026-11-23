V ideo: Giới thiệu mẫu xe điện BYD RACCO tại Nhật Bản.

Theo hồ sơ đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp nộp lên Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) vừa được công bố, BYD đang phát triển một mẫu hatchback hai cửa cỡ nhỏ nhằm cạnh tranh trực tiếp với Smart #2.

Các bản vẽ cho thấy mẫu xe sở hữu thân hình nhỏ gọn, phần đầu và đuôi được thiết kế liền khối, trong khi khoảng nhô trước và sau đều được rút ngắn. Cụm đèn chiếu sáng phía trước và đèn hậu có tạo hình chữ C, kết hợp với các đường nét thân xe tối giản.

BYD rò rỉ mẫu ôtô điện mini hai cửa, sẵn sàng thách thức Smart #2.

Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu LED tạo hình chữ C đồng bộ, phần cửa kính thiết kế tràn viền đi kèm bộ mâm bốn chấu mang phong cách tương lai.

Một điểm nhấn đáng chú ý trên bản vẽ là cột A được làm ẩn, tạo hiệu ứng khoang kính liền mạch trước khi ngắt nhịp bởi phần cột B dày dặn đặt ngay phía trên vòm bánh sau cơ bắp. Ngoài ra, phần mui xe xuất hiện hai đường gân nổi, cản trước và sau có họa tiết đối xứng, kết hợp cùng cửa cốp sau bằng kính tích hợp cánh lướt gió trên cao.

Hồ sơ đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp của xe điện mini nhà BYD vừa nộp lên Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) vừa được công bố

Đứng sau bản thiết kế này là đội ngũ gồm ông Wolfgang Egger, Giám đốc Thiết kế Toàn cầu của BYD, cùng các cộng sự Zhao Binggen, Xu Ziyan, Huang Xi và Zhang Xi. Trước khi gia nhập BYD vào năm 2017, ông Wolfgang Egger từng đảm nhiệm các vị trí thiết kế chủ chốt tại Alfa Romeo, Seat, Audi và Lamborghini, với tác phẩm tiêu biểu là mẫu xe thể thao Alfa Romeo 8C Competizione. Hiện tại, nhà thiết kế người Đức này chịu trách nhiệm định hình phong cách cho các thương hiệu con của BYD như Denza, Fangchengbao và Yangwang.

Việc bản vẽ thiếu vắng gương chiếu hậu và tay nắm cửa truyền thống, kết hợp cùng bộ mâm đậm chất viễn tưởng cho thấy đây nhiều khả năng là một mẫu xe ý tưởng (concept) nghiên cứu thị trường. Dù vậy, BYD hoàn toàn có cơ sở để phát triển thiết kế này thành phiên bản thương mại phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị tại Trung Quốc và châu Âu.

BYD hoàn toàn có cơ sở để phát triển thiết kế này thành phiên bản thương mại phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị tại Trung Quốc và châu Âu.

Hiện nay, mẫu xe nhỏ nhất trong danh mục của BYD là dòng Racco bán tại Nhật Bản với chiều dài 3.395 mm. Trong khi đó, mẫu xe điện phổ thông chủ lực tại đa số thị trường quốc tế là BYD Seagull (còn có tên gọi Dolphin Surf, Dolphin Mini hoặc Atto 1 tùy khu vực) lại có chiều dài lên tới 3.780 mm. Như vậy, dải sản phẩm của hãng vẫn còn dư địa lớn cho một mẫu xe điện đô thị siêu nhỏ, đủ sức đối đầu trực diện với Smart #2 vốn chỉ dài 2.763 mm cũng như các dòng xe mini nội địa khác.

Tài liệu đăng ký bản quyền hiện chưa tiết lộ thông số kỹ thuật, hệ truyền động hay cấu hình pin của mẫu xe bí ẩn này. Hãng xe Trung Quốc cũng chưa đưa ra xác nhận chính thức về kế hoạch đưa dự án vào dây chuyền sản xuất thực tế trong thời gian tới.