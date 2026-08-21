Honda Super-One “cháy hàng”, khách mua xe phải chờ đến năm 2027

Honda Super-One đã được phân bổ hết lượng xe dự kiến giao tại Australia trong năm 2026 chỉ vài giờ sau khi mở bán, khách muốn mua xe phải chờ sang năm 2027.

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Theo Honda Australia cho biết, sẽ chỉ có khoảng 125 chiếc Super-One được phân phối cho thị trường Australia trong năm 2026 và toàn bộ số xe này đã có người đặt chỉ vài giờ sau khi chương trình đặt trước bắt đầu.

Honda Super-One bán “cháy hàng”, khách mua xe phải chờ đến năm 2027.

Tuy nhiên, con số trên hiện dựa trên các khoản đặt cọc có thể hoàn lại, chưa đồng nghĩa toàn bộ đã được chuyển thành hợp đồng mua xe chính thức. Honda không tiết lộ lượng đặt cọc vượt quá số xe được phân bổ cho năm nay.

Sức hút ban đầu của Super-One còn thể hiện qua hơn 7.000 lượt đăng ký quan tâm, trong đó trên 6.500 lượt được ghi nhận trước thời điểm hãng công bố giá bán vào ngày 4/8.

Sức hút ban đầu của Super-One còn thể hiện qua hơn 7.000 lượt đăng ký quan tâm, trong đó trên 6.500 lượt được ghi nhận trước thời điểm hãng công bố giá.

Honda hiện nhận đơn cho các xe giao trong năm 2027 và đang làm việc với nhà máy nhằm tăng nguồn cung. Theo thông tin từ một số đại lý, khách chọn màu tím Boost Violet phối nóc đen có thể phải chờ tới giữa năm sau, trong khi các màu đơn sắc có khả năng được giao sớm hơn.

Tại Australia, Honda Super-One có giá khởi điểm từ 36.900 AUD (tương đương 686 triệu đồng) cho phiên bản màu đơn sắc và 37.400 AUD (696 triệu đồng) nếu chọn ngoại thất hai tông màu. Xe được trang bị màn hình 9 inch, ghế thể thao, âm thanh Bose và mâm hợp kim 15 inch.

Tại Australia, Honda Super-One có giá từ 36.900 AUD (khoảng 686 triệu đồng) cho phiên bản màu đơn sắc và 37.400 AUD (696 triệu đồng) cho ngoại thất hai tông màu.

Mức giá này cao hơn đáng kể so với BYD Atto 1, mẫu xe có giá lăn bánh khoảng 27.000-31.000 AUD (tương đương từ 500-580 triệu đồng) tùy phiên bản và khu vực. BYD đã bán 3.536 chiếc Atto 1 tại Australia trong 7 tháng đầu năm 2026, riêng tháng 7 đạt 282 xe.