Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hơn một thập kỷ làm nghề tại Việt Nam của nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Giải trí

Hơn một thập kỷ làm nghề tại Việt Nam của nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh từng học Nhạc viện Hà Lan, trường Đại học Portsmouth (Anh) trước khi trở Việt Nam hoạt động nghệ thuật.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh thông báo rời lịch liveshow Linh cảm từ ngày 14/12/2025 sang 21/3/2026. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh thông báo rời lịch liveshow Linh cảm từ ngày 14/12/2025 sang 21/3/2026. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
“Khi cuộc sống của bà con còn đang ngổn ngang, tiếng nhạc cất lên lúc này dường như chưa phải lúc. Vì vậy, Linh xin phép được lùi lại một chút, gác lại niềm vui cá nhân để hướng trái tim về miền Trung ruột thịt”, anh viết trên trang cá nhân. Ngoài ra, Dương Khắc Linh cùng ban tổ chức liveshow Linh cảm gửi 100 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
“Khi cuộc sống của bà con còn đang ngổn ngang, tiếng nhạc cất lên lúc này dường như chưa phải lúc. Vì vậy, Linh xin phép được lùi lại một chút, gác lại niềm vui cá nhân để hướng trái tim về miền Trung ruột thịt”, anh viết trên trang cá nhân. Ngoài ra, Dương Khắc Linh cùng ban tổ chức liveshow Linh cảm gửi 100 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Theo VTV, Dương Khắc Linh lớn lên tại Hà Lan. Năm 12 tuổi, anh thi đậu Nhạc viện Hà Lan. Suốt 15 năm, anh gắn bó với chiếc đàn piano cổ điển. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Theo VTV, Dương Khắc Linh lớn lên tại Hà Lan. Năm 12 tuổi, anh thi đậu Nhạc viện Hà Lan. Suốt 15 năm, anh gắn bó với chiếc đàn piano cổ điển. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Theo Người Lao Động, Dương Khắc Linh theo học trường nghệ thuật Utrecht ở Hilversum (Hà Lan), tốt nghiệp thạc sĩ năm 2004. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Theo Người Lao Động, Dương Khắc Linh theo học trường nghệ thuật Utrecht ở Hilversum (Hà Lan), tốt nghiệp thạc sĩ năm 2004. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Nam nhạc sĩ lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành sáng tác tại trường Đại học Portsmouth (Anh). Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Nam nhạc sĩ lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành sáng tác tại trường Đại học Portsmouth (Anh). Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Dương Khắc Linh viết nhạc, sáng tác các ca khúc R&amp;B, hip hop cho các ca sĩ Hà Lan, Pháp, Mỹ. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Dương Khắc Linh viết nhạc, sáng tác các ca khúc R&B, hip hop cho các ca sĩ Hà Lan, Pháp, Mỹ. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Dương Khắc Linh chia sẻ trên Pháp Luật Việt Nam, năm 2007 trở về Việt Nam, anh được nhạc sĩ Đức Trí mời về làm việc tại Music Faces. “Những bản nhạc đầu tiên được giới thiệu với công chúng của Linh là do Hồ Ngọc Hà hát. Sau đó Linh rất mừng vì được khán giả đón nhận và thế là quyết định ở lại lâu hơn”, Dương Khắc Linh cho biết. Ảnh: Tiền Phong.
Dương Khắc Linh chia sẻ trên Pháp Luật Việt Nam, năm 2007 trở về Việt Nam, anh được nhạc sĩ Đức Trí mời về làm việc tại Music Faces. “Những bản nhạc đầu tiên được giới thiệu với công chúng của Linh là do Hồ Ngọc Hà hát. Sau đó Linh rất mừng vì được khán giả đón nhận và thế là quyết định ở lại lâu hơn”, Dương Khắc Linh cho biết. Ảnh: Tiền Phong.
Dương Khắc Linh sáng tác các ca khúc: Cánh hồng phai, Đừng như thói quen, Xin hãy thứ tha, Đồng xanh, Xin đừng lặng im, Yêu và yêu… Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Dương Khắc Linh sáng tác các ca khúc: Cánh hồng phai, Đừng như thói quen, Xin hãy thứ tha, Đồng xanh, Xin đừng lặng im, Yêu và yêu… Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Nam nhạc sĩ còn là giám đốc âm nhạc, cố vấn âm nhạc, giám khảo trong nhiều chương trình truyền hình như: The Winner is, Tôi dám hát, Sáng bừng sức sống, Vietnam Idol, Giọng hát Việt nhí và Nhân tố bí ẩn. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Nam nhạc sĩ còn là giám đốc âm nhạc, cố vấn âm nhạc, giám khảo trong nhiều chương trình truyền hình như: The Winner is, Tôi dám hát, Sáng bừng sức sống, Vietnam Idol, Giọng hát Việt nhí và Nhân tố bí ẩn. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Theo VOV, ở Cánh Diều Vàng 2018, Dương Khắc Linh - tác giả cho các ca khúc trong phim Trạng Quỳnh giành giải Âm nhạc xuất sắc dành cho phim điện ảnh. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Theo VOV, ở Cánh Diều Vàng 2018, Dương Khắc Linh - tác giả cho các ca khúc trong phim Trạng Quỳnh giành giải Âm nhạc xuất sắc dành cho phim điện ảnh. Ảnh: FB Dương Khắc Linh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#nhạc sĩ Dương Khắc Linh #Dương Khắc Linh #bài hát của Dương Khắc Linh #liveshow của Dương Khắc Linh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT