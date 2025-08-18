Hà Nội

Sau 5 năm sinh con, vợ Dương Khắc Linh khoe vóc dáng thon gọn, gợi cảm

Giải trí

Sau 5 năm làm mẹ, ca sĩ Sara Lưu – vợ nhạc sĩ Dương Khắc Linh khiến khán giả bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng gợi cảm trong loạt trang phục cắt xẻ táo bạo.

Sau 5 năm sinh con, ca sĩ Sara Lưu lấy lại vóc dáng gợi cảm, tự tin diện trang phục cắt xẻ. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Loạt ảnh tạo dáng ở biển mới đây của vợ Dương Khắc Linh đã minh chứng vóc dáng của cô đã quay trở lại như trước đây. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Người đẹp chia sẻ nhờ chăm chỉ tập luyện pickle ball mà cân nặng và số đo hình thể của cô đã gần trở lại như thời son rỗi. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Cô lựa chọn các trang phục có đường cắt xẻ táo bạo, tôn lên vòng eo thon gọn và vòng một đầy đặn. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Dù đã là mẹ hai con nhưng Sara Lưu không hề ngần ngại diện những bộ cánh ôm sát, khoe trọn đường cong chữ S. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Sara Lưu thỉnh thoảng chọn trang phục hở eo khi đi tiệc. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Cô chăm chỉ tập luyện thời gian qua để có vóc dáng khoẻ đẹp. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Người đẹp cho biết từ lúc các con được 2-3 tuổi, ông xã đã ủng hộ cô quay lại showbiz và sẵn sàng đầu tư cho cô ra sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên lúc đó, cô chưa thực sự tự tin vóc dáng, vẫn trong quá trình tích cực ăn kiêng và tập luyện để siết cân. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Một năm trở lại đây, cô cảm nhận cơ thể đã về trạng thái ổn định nên thoải mái thay đổi phong cách, đi sự kiện và nhận show biểu diễn. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Sara Lưu được nhận xét ngày càng đẹp, viên mãn. Ca sĩ cũng dành nhiều thời gian cho tổ ấm nhỏ. Ảnh: FB Lưu Ngọc Duyên
Ngọc Mai (Tổng hợp)
