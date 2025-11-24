[INFOGRAPHIC] Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tài năng, thi đại học ở tuổi 42

Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Khả Ngân xinh đẹp gợi cảm với váy trễ vai. Thu Trang và Tiến Luật nắm tay nhau tham dự sự kiện liên hoan phim.
Bích Phương gần đây liên tục gây chú ý khi theo đuổi phong cách gợi cảm, thường diện trang phục khoét ngực sâu khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.
Tuấn Cry - nhạc sĩ sáng tác ca khúc “Bắc Bling” kết hợp cùng ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương ra mắt MV “Oẳn tù tì”.
Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đang làm giảng viên, gắn bó với doanh nhân Đắc Đức. Mới đây, cô rời công ty Sen Vàng của ‘bà trùm hoa hậu’ Phạm Kim Dung.
Trong buổi tập luyện cho bán kết Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy chọn trang phục năng động, trang điểm nhẹ nhàng.
Hoàng Thùy đóng góp 70 triệu đồng, bay từ Hà Nội vào Khánh Hoà để trực tiếp hỗ trợ người dân vùng lũ. Hương Giang cũng đi trao quà cho bà con.
Khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát hôn má Ngọc Kayla tại concert khiến khán giả bùng nổ. Cặp đôi thành tâm điểm, đặc biệt là vẻ nóng bỏng, gợi cảm của nữ ca sĩ.
Phương Trinh Jolie một lần nữa khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi xuất hiện với diện mạo táo bạo với làn da nâu bóng khỏe đầy cuốn hút.
Son Ye Jin - Hyun Bin không chỉ có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà còn có sự nghiệp vô cùng thành công.
Trần Tiểu Vy gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh ấm áp kèm trạng thái "cô bé mùa đông". Set đồ đơn giản chỉ 2 màu đen trắng nhưng cách mix match tinh tế, thời thượng.
Vũ Cát Tường và Bí Đỏ tổ chức lễ thành đôi vào tháng 2/2025, vẫn thường xuyên dành cho nhau hành động lãng mạn sau khi về chung một nhà.
Mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh trẻ trung dạo phố. Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi dự thảm đỏ ra mắt phim.
Lê Tam Triều Dâng vào showbiz từ năm 12 tuổi. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật.
Mỹ Tâm - Đức Phúc ủng hộ cho bà con tỉnh Gia Lai và tỉnh Khánh Hoà. Hoà Minzy cũng tiếp tục quyên góp cho người dân vùng lũ.
Nữ ca sĩ Thảo Trang sở hữu làn da nâu, vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Cô từng chia sẻ, bản thân được nhiều người khen đẹp.
Hà Kiều Anh khoe ảnh chụp cùng mẹ ruột và con gái. Netizen không khỏi trầm trồ vì nhan sắc U80 vẫn vô cùng trẻ trung, quý phái của mẹ nàng Hậu.
Sau cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006, Lã Thanh Huyền - Kim Tuyến có mối quan hệ thân thiết, ngày càng gợi cảm.
Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục “gây bão” mạng khi tung ra bộ ảnh được thực hiện một cách chuyên nghiệp, đầu tư chỉn chu từ layout trang phục đến thần thái.
Hương Giang khoe nhan sắc sau hơn 10 tháng sinh con, nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Gần đây, hình ảnh của Hồ Ngọc Hà khi xuất hiện tại một sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện áo bé tí ôm sát cơ thể.