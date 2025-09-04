Hà Nội

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu thần tốc khắc phục trường lớp trước khai giảng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nhanh chóng sửa chữa, đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục để tổ chức khai giảng năm học mới.

Gia Đạt

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 156 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.

d85781116c7db02e0513b5d55c0e9251.png
Nhiều trường học ở Nghệ An bị hư hại, tốc mái do bão số 5 khi năm học mới cận kề. Ảnh: TTXVN

Mặc dù Thủ tướng có công điện chỉ đạo về việc này vào ngày 29/8, song theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, công tác khắc phục cơ sở giáo dục ở một số địa phương, nhất là ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn chưa hoàn thành trong khi thời điểm tổ chức khai giảng năm học mới đã cận kề.

Để bảo đảm tổ chức Lễ khai giảng năm học mới cho học sinh, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát cụ thể công tác khắc phục các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 5 và các đợt thiên tai vừa qua trên địa bàn.

Các địa phương cần tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, lực lượng (nhất là lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên) để đẩy nhanh tiến độ, thần tốc hơn nữa nhằm sửa chữa, khắc phục xong tất cả các trường, điểm trường bị tốc mái, hư hại, không bảo đảm an toàn, sửa chữa bàn ghế, bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh.

Thủ tướng lưu ý bảo đảm an toàn, đủ điều kiện tổ chức khai giảng và điều kiện học tập cơ bản cho học sinh, không được để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu sách vở, đồ dùng học tập. Với các trường, điểm trường bị sập đổ, hư hỏng nặng chưa khôi phục xong hoặc không bảo đảm an toàn phải có phương án bố trí địa điểm khai giảng, học tập tạm thời cho học sinh.

Các công việc trên được Thủ tướng yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong ngày 4/9. Thủ tướng giao Bộ trưởng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai.

Bộ trưởng GD&ĐT cần có phương án chủ động, kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai theo đề nghị của địa phương để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay đầu năm học mới.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng hỗ trợ xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục theo đề nghị của địa phương. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện công điện này.

Xã hội

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước Lương Cường vừa có Thư gửi ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên...trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026.

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường có Thư gửi ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên... Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh!

Xem chi tiết

Xã hội

Trước ngày khai giảng ở ngôi trường bị bão số 5 tàn phá tan hoang

Chỉ còn 2 ngày nữa, năm học mới 2025-2026 chính thức khai giảng, nhưng tại trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang ngổn ngang sau cơn bão số 5.

z6971324318380-a3abc0521d870925c41038c0087a8825.jpg
Sáng 03/9, có mặt tại trường THCS Sơn Lộc, phóng viên ghi nhận cảnh tan hoang, mái tốc, bàn ghế ngổn ngang, nhiều sách vở học sinh bị hư hỏng.
z6971324293692-2ccec90dfed6cc4670220b6d6d29267f.jpg
Ngoài ra, phòng thư viện, máy vi tính, tivi bị hư hỏng hoàn toàn không thể khắc phục…
Xem chi tiết

Xã hội

Lịch khai giảng và các mốc thời gian quan trọng trong năm học 2025-2026

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của Bộ GD&ĐT quy định học sinh các cấp tựu trường sớm nhất một tuần trước ngày khai giảng. Riêng học sinh khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được tựu trường sớm tối đa hai tuần để có thời gian làm quen với nền nếp học tập và củng cố kiến thức. Đây là sự điều chỉnh quan trọng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đầu và cuối cấp, đặc biệt là học sinh lớp 1 cần thời gian thích nghi với môi trường mới.

Theo kế hoạch, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, và năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5/2026. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS sẽ diễn ra trước ngày 30/6/2026.

Xem chi tiết

