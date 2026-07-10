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Sống Khỏe

Không kiểm soát tốt đường huyết, cụ bà 83 tuổi hôn mê do hoại tử sau nhổ răng

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật và hồi sức tích cực để giành lại sự sống cho cụ bà N.T.G. (83 tuổi, Hưng Yên) sốc nhiễm khuẩn, hôn mê do nhổ răng.

Thúy Nga

Theo bệnh án, bà G. có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nhưng sử dụng thuốc không thường xuyên. Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, bà xuất hiện đau răng kèm đau đầu và đến một cơ sở y tế để nhổ răng số 8.

3 ngày sau thủ thuật, vùng má trái sưng đau dữ dội và lan rộng nhanh. Người bệnh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, được trích rạch ổ viêm và điều trị kháng sinh trong 5 ngày nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi bệnh diễn tiến nặng hơn với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, người bệnh được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt, hôn mê, tụt huyết áp và phải đặt nội khí quản cấp cứu trước khi chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BS Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời điểm nhập viện, người bệnh ở tình trạng đặc biệt nguy kịch với sốt 40°C, phù toàn thân, môi khô và hôn mê. Vùng má trái có ổ áp xe kích thước khoảng 5 x 10 cm, hoại tử, chảy nhiều dịch mủ có mùi hôi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị viêm mô bào, áp xe hoại tử vùng má trái lan vào vòm họng, nhiễm khuẩn huyết do Streptococcus constellatus, biến chứng suy đa tạng và nghi ngờ viêm màng não. Đây là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng liều cao, hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, truyền tiểu cầu và bù albumin.

Do người bệnh đang trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, chưa đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật triệt để nên các bác sĩ chỉ tiến hành chích rạch dẫn lưu và cắt lọc bước đầu nhằm kiểm soát nguồn nhiễm, hạn chế hoại tử tiếp tục lan rộng.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 9 ngày điều trị tích cực, người bệnh dần tỉnh táo, cắt sốt và thoát sốc. Khi tình trạng toàn thân ổn định hơn, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt lọc toàn bộ các tổ chức hoại tử vùng mặt.

Sau mổ, người bệnh được chăm sóc bằng hệ thống hút áp lực âm (VAC), giúp giảm lượng dịch mủ, kiểm soát nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình liền thương.

Tuy nhiên, quá trình điều trị tiếp tục gặp khó khăn khi người bệnh xuất hiện biến chứng tràn khí màng phổi trái, nghi do vỡ áp xe phổi, buộc các bác sĩ phải theo dõi sát và điều trị kéo dài.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người mắc các bệnh mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường, nếu kiểm soát đường huyết không tốt sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến vết thương chậm lành và dễ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Ở người cao tuổi có nhiều bệnh nền, những tổn thương dù nhỏ trong khoang miệng cũng có thể trở thành "cửa ngõ" để vi khuẩn xâm nhập, gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào, kể cả nhổ răng. Đồng thời, cần thông báo đầy đủ tiền sử bệnh với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

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#Nguy cơ nhiễm trùng sau nhổ răng khôn #Biến chứng nguy hiểm của nhiễm trùng huyết #Tác động của bệnh mạn tính đến nguy cơ nhiễm trùng #Phòng ngừa và xử trí các biến chứng răng miệng #Yêu cầu kiểm soát bệnh nền trước thủ thuật

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