Hơn 200 trường đại học công bố điểm chuẩn

Chiều 22/8, sau 10 lần lọc ảo, hơn 200 trường đại học trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển năm 2025.

Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên: Điểm chuẩn sư phạm lịch sử cao nhất

Trường đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn từ 19,40 - 27,94 điểm, trong đó sư phạm lịch sử dẫn đầu, tiếp đến là sư phạm ngữ văn 27,92, sư phạm lịch sử - địa lý 27,78.

Năm ngoái, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cũng lấy cao nhất ở ngành sư phạm lịch sử với 28,6 điểm.

Các ngành có mức điểm trên 28 đều thuộc môn xã hội như sư phạm ngữ văn lấy 28,56, sư phạm địa lý lấy 28,43, giáo dục chính trị lấy 28,31, sư phạm lịch sử - địa lý lấy 28,27.

Trường Đại học Việt Nhật- ĐH Quốc gia Hà Nội chiều 22/8 công bố ngành Nhật Bản học lấy điểm chuẩn cao nhất là 22, các ngành còn lại từ 20-20,75.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Hạ Long với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 15 - 27,32 điểm. Ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất, xếp sau đó là ngành Giáo dục mầm non.

Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 ở tất cả phương thức.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hai chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành Quản lý hoạt động bay có chuẩn đầu vào cao nhất với 27 điểm, tăng 1 so với năm ngoái.

Mức điểm chuẩn thấp nhất của Học viện Hàng không Việt Nam là 18, thuộc về bốn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật; Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.

Những chuyên ngành có chuẩn đầu vào tăng mạnh 4 điểm là Quản lý và khai thác cảng hàng không, Điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, Điện tự động cảng hàng không, từ 16 lên 20 điểm.

Đối với phương thức xét học bạ điểm chuẩn cao nhất là 28,5.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn cao nhất là 921,25.

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20 điểm cho 19 ngành đào tạo với 50 chuyên ngành.

Cụ thể, ngành Tâm lý học ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất với 20 điểm; nhóm ngành Luật ở mức 18 điểm; còn lại các ngành khác đồng loạt lấy 15 điểm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh tiếp tục thực hiện đúng theo kế hoạch cũ.

Như vậy, Bộ quy định thời gian các trường cần hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 cho thí sinh là 17h ngày 22/8.

Việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT hoàn thành trước 17h ngày 30/8.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tăng vọt ở ngành Giới và phát triển

Nếu năm 2024 điểm chuẩn ngành Giới và phát triển ở mức 15,5, năm nay ngành này tăng vọt lên mức khá với gần 22,5 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngành Truyền thông Đa phương tiện, Tâm lý học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh tiếp tục giữ vị thế cao.

Đặc biệt, lần đầu tiên năm nay nhà trường tuyển sinh Ngành Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản trị với điểm chuẩn trên 25.

Trường đại học Nha Trang: 20 - 27 điểm

Tại Trường đại học Nha Trang, điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành dao động từ 20 điểm. Trong số này nhiều ngành có điểm chuẩn trên 25.

Toàn bộ ngành có điểm chuẩn từ 25 đến 27 đều thuộc nhóm kinh tế, xã hội. Khối ngành kỹ thuật, công nghệ có điểm chuẩn quanh mức 20-22.

Trường đại học Đà Lạt: Dẫn đầu sư phạm toán 28,5 điểm

Tại Trường đại học Đà Lạt, ngành sư phạm tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn, trong đó sư phạm toán có điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm (theo kết quả thi THPT).

Các ngành khác như sư phạm vật lý (28,25 điểm), sư phạm hóa học (28 điểm), sư phạm văn (27,75 điểm) và giáo dục tiểu học (26,5 điểm).

Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương: 21 - 23,8 điểm

Năm nay, ngành y khoa tại Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lấy điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất, với 23,8 điểm.

Ngành kỹ thuật phục hồi chức năng lấy 23 điểm; ngành kỹ thuật xét nghiệm y học và kỹ thuật hình ảnh y học lấy điểm chuẩn lần lượt là 22,6 và 22,5. Thấp nhất là điều dưỡng 21 điểm.

Bộ GD&ĐT quy định, trước 17h ngày 30/8, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).