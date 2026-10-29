Hơn 20 người thương vong trong vụ oanh kích mới tại Gaza

Theo Bệnh viện Nasser, vụ tấn công mới đây gần một bệnh viện dã chiến ở Rafah, Dải Gaza, đã khiến nhiều người thương vong.

AP dẫn thông tin từ Bệnh viện Nasser cho biết, một vụ tấn công gần bệnh viện dã chiến của Hội Chữ thập đỏ ở Rafah, Gaza, vào chiều ngày 28/10 đã khiến 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, trong đó có 5 nạn nhân bị thương nặng.

Trước đó, một cuộc oanh kích khác vào đầu ngày đã khiến 1 người đàn ông thiệt mạng và 1 phụ nữ bị thương nặng. Một cuộc tấn công khác làm ít nhất 5 nạn nhân bị thương.

Ngôi nhà bị hư hại tại thành phố Gaza trong bức ảnh chụp ngày 6/10/2026. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

Quân đội Israel được cho là đứng sau vụ tấn công mới này, nhưng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, hơn 1.550 người Palestine ở Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas bắt đầu vào tháng 10/2025.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đang tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng để đáp trả vụ tấn công khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương hồi tuần trước. Chiến dịch này, tập trung tại thành phố Hebron, đã khiến hàng nghìn người Palestine phải di dời và áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với sự di chuyển của họ.

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