Mở ngôi mộ 78.000 năm, hé lộ bí mật chưa biết của loài người

Khi khai quật ngôi mộ 78.000 năm tuổi trong hang Panga ya Saidi ở Kenya, các chuyên gia đã có khám phá bất ngờ về lịch sử loài người.

Dự án nghiên cứu kéo dài hơn một thập kỷ tại hang Panga ya Saidi do Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck (Đức) chủ trì mới thông tin về di tích mai táng lâu đời nhất từng được ghi nhận tại châu Phi. Đó là việc các chuyên gia tìm thấy ngôi mộ của đứa trẻ 3 tuổi được chôn cất cách đây 78.000 năm.

Hang Panga ya Said tọa lạc ở vùng ven biển Kenya, nơi sở hữu một môi trường rừng nhiệt đới với đồng cỏ ổn định, tạo điều kiện cho người tiền sử cư trú dài lâu.

Theo các nhà nghiên cứu, bên trong ngôi mộ chứa hài cốt một đứa trẻ thuộc loài người hiện đại (Homo sapiens). Đứa bé qua đời khi 3 tuổi. Tư thế chôn cất cho thấy đứa bé được đặt vào trong ngôi mộ trong tư thế bào thai, đầu đặt lên một chiếc gối và cơ thể được mặc nhiều lớp "vải liệm".

Ngôi mộ chứa hài cốt đứa trẻ 3 tuổi được chôn cất cách đây 78.000 năm trong hang Panga ya Said. Ảnh: Mohammad Javad Shoaee.

Chiếc gối và "vải liệm" là vật liệu hữu cơ đã bị phân hủy hoàn toàn theo thời gian. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng chúng có thể được làm từ da thú hoặc vỏ cây, lá cây được bện lại bởi thời kỳ đó loài người chưa biết dệt vải.

Cuối cùng, ngôi mộ được lấp lại cẩn thận bằng nhiều lớp đất. Điều này cho thấy đây một nghi thức an táng công phu và cầu kỳ. Phát hiện này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại về tư duy trí tuệ và cấu trúc xã hội của loài người.

Ngoài ngôi mộ trên, các chuyên gia còn tìm thấy nhiều công cụ và trang sức nằm trong nhiều lớp trầm tích bên trong hang Panga ya Said từ 25.000 đến 78.000 năm trước. Trong đó, những công cụ khoảng 67.000 năm tuổi là bằng chứng về cuộc "cách mạng công nghệ" thú vị.

Giám đốc Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck Nicole Boivin, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, các khám phá tại hang Panga ya Saidi làm thay đổi các lý thuyết cũ về lịch sử tiến hóa và di cư của loài người. Trước đây, giới khảo cổ thường coi vùng rừng ven biển Đông Phi là khu vực kém phát triển, chỉ được loài người dùng như "đường cao tốc" cho các cuộc di cư.

Tuy nhiên, những phát hiện trong hang Panga ya Saidi đã cung cấp bằng chứng cho thấy loài người từng chọn nơi đây để định cư lâu dài, thích ứng với môi trường, các điều kiện sinh hoạt và hình thành một đời sống tinh thần phức tạp sớm hơn rất nhiều so với các dự đoán trước đó của giới chuyên gia.