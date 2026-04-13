Chứng tích đặc biệt có thể viết lại lịch sử loài người tại châu Mỹ

Vườn quốc gia Serra da Capivara nằm ở bang Piauí, là một trong những khu khảo cổ quan trọng nhất châu Mỹ, nổi tiếng với hàng nghìn bức tranh vẽ trên đá có niên đại hàng chục nghìn năm. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1991, nơi đây không chỉ là một công viên quốc gia mà còn là “kho lưu trữ ký ức” về những cộng đồng người tiền sử từng sinh sống tại Nam Mỹ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Các bức tranh đá tại Serra da Capivara gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc đỏ đặc trưng, được tạo ra từ khoáng chất tự nhiên. Nội dung của chúng vô cùng sống động: cảnh săn bắn, nghi lễ, sinh hoạt thường ngày, thậm chí là những hình ảnh mang tính biểu tượng khó giải mã. Điều đáng chú ý là một số bức vẽ được cho là có niên đại hơn 20.000 năm, thậm chí có giả thuyết còn đẩy mốc này xa hơn nữa, làm dấy lên tranh luận về thời điểm con người đặt chân đến châu Mỹ – có thể sớm hơn nhiều so với quan điểm truyền thống.

Không gian của Serra da Capivara cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Những vách đá sa thạch cao lớn, các hang động tự nhiên và thảm thực vật caatinga đặc trưng của vùng bán khô hạn tạo nên một cảnh quan vừa hùng vĩ vừa khắc nghiệt. Chính điều kiện khí hậu khô ráo đã giúp bảo tồn các bức tranh đá qua hàng thiên niên kỷ, giữ cho màu sắc và chi tiết vẫn còn rõ nét đến ngày nay.

Một trong những nhân vật quan trọng gắn liền với việc nghiên cứu khu vực này là nhà khảo cổ học Niède Guidon, người đã dành phần lớn cuộc đời để khai quật và bảo tồn di sản Serra da Capivara. Công trình của bà không chỉ giúp đưa khu vực này ra ánh sáng quốc tế mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về lịch sử định cư của loài người tại châu Mỹ.

Ngày nay, Serra da Capivara không chỉ là điểm đến của các nhà khoa học mà còn thu hút du khách yêu thích lịch sử và thiên nhiên. Tuy nhiên, việc bảo tồn nơi đây vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu đến thiếu nguồn lực quản lý.

Giữa vùng đất khô cằn tưởng chừng vô tri, Serra da Capivara lại kể những câu chuyện sống động về con người từ hàng chục nghìn năm trước – như một cuốn biên niên sử bằng đá, vẫn đang chờ được đọc tiếp.