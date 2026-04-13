Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chứng tích đặc biệt có thể viết lại lịch sử loài người tại châu Mỹ

Giữa vùng bán khô hạn khắc nghiệt của Đông Bắc Brazil, Serra da Capivara cất giữ những dấu tích cổ xưa thách thức hiểu biết về lịch sử loài người.

T.B (tổng hợp)

Vườn quốc gia Serra da Capivara nằm ở bang Piauí, là một trong những khu khảo cổ quan trọng nhất châu Mỹ, nổi tiếng với hàng nghìn bức tranh vẽ trên đá có niên đại hàng chục nghìn năm. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1991, nơi đây không chỉ là một công viên quốc gia mà còn là “kho lưu trữ ký ức” về những cộng đồng người tiền sử từng sinh sống tại Nam Mỹ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Các bức tranh đá tại Serra da Capivara gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc đỏ đặc trưng, được tạo ra từ khoáng chất tự nhiên. Nội dung của chúng vô cùng sống động: cảnh săn bắn, nghi lễ, sinh hoạt thường ngày, thậm chí là những hình ảnh mang tính biểu tượng khó giải mã. Điều đáng chú ý là một số bức vẽ được cho là có niên đại hơn 20.000 năm, thậm chí có giả thuyết còn đẩy mốc này xa hơn nữa, làm dấy lên tranh luận về thời điểm con người đặt chân đến châu Mỹ – có thể sớm hơn nhiều so với quan điểm truyền thống.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không gian của Serra da Capivara cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Những vách đá sa thạch cao lớn, các hang động tự nhiên và thảm thực vật caatinga đặc trưng của vùng bán khô hạn tạo nên một cảnh quan vừa hùng vĩ vừa khắc nghiệt. Chính điều kiện khí hậu khô ráo đã giúp bảo tồn các bức tranh đá qua hàng thiên niên kỷ, giữ cho màu sắc và chi tiết vẫn còn rõ nét đến ngày nay.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những nhân vật quan trọng gắn liền với việc nghiên cứu khu vực này là nhà khảo cổ học Niède Guidon, người đã dành phần lớn cuộc đời để khai quật và bảo tồn di sản Serra da Capivara. Công trình của bà không chỉ giúp đưa khu vực này ra ánh sáng quốc tế mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về lịch sử định cư của loài người tại châu Mỹ.

Ngày nay, Serra da Capivara không chỉ là điểm đến của các nhà khoa học mà còn thu hút du khách yêu thích lịch sử và thiên nhiên. Tuy nhiên, việc bảo tồn nơi đây vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu đến thiếu nguồn lực quản lý.

Giữa vùng đất khô cằn tưởng chừng vô tri, Serra da Capivara lại kể những câu chuyện sống động về con người từ hàng chục nghìn năm trước – như một cuốn biên niên sử bằng đá, vẫn đang chờ được đọc tiếp.

Kho tri thức

Loạt di sản văn hóa thế giới tại Iran đang bị đe dọa bởi tên lửa Mỹ

Iran chính thức khiếu nại lên UNESCO về việc một di sản cổ kính bậc nhất về nền văn minh Ba Tư đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Chính phủ Iran tuyên bố đã chính thức thông báo với Tổng Giám đốc UNESCO về những thiệt hại nghiêm trọng đối với Cung điện Golestan. Cung điện này nằm ở phía Bắc Quảng trường Arag ở Tehran, là di tích lịch sử nổi tiếng nhất của Tehran và là Di sản Thế giới đầu tiên tại thủ đô Iran. Là cung điện hoàng gia của các triều đại Qajar và Pahlavi, Cung điện Golestan là minh chứng sống động cho gần năm thế kỷ lịch sử Iran.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật tại Ả Rập Xê Út tiết lộ di sản 50.000 năm tuổi

Các hiện vật cổ đại, cấu trúc đá và con đường cổ xưa cho thấy lịch sử định cư và hoạt động lễ nghi lâu dài của khu vực.

Các nhà khảo cổ học ở Ả Rập Xê Út đã phát hiện ra những công cụ bằng đá cổ đại được cho là có niên đại lên đến 50.000 năm trong một cuộc khai quật quy mô lớn tại thị trấn Al Quraynah, nằm ở phía tây bắc Riyadh. Ảnh: @Ủy ban Di sản quốc gia Ả Rập Xê Út.
Phát hiện này được Ủy ban Di sản quốc gia Ả Rập Xê Út xác nhận. Ảnh: @Ủy ban Di sản quốc gia Ả Rập Xê Út.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài ốc sên đẹp nhất thế giới, được coi là di sản quốc gia

Ốc sên rừng Cuba (Polymita picta) nổi tiếng toàn cầu nhờ vẻ đẹp rực rỡ hiếm có và giá trị sinh học đặc biệt.

Loài ốc sên đẹp nhất thế giới. Ốc sên rừng Cuba gây ấn tượng mạnh với chiếc vỏ xoắn nhiều màu như vàng, đỏ, cam, xanh lá và trắng, sắp xếp thành các hoa văn tự nhiên sống động, khiến chúng thường được ví như "viên ngọc di động" của rừng nhiệt đới Cuba. Ảnh: Pinterest.
Loài đặc hữu chỉ có ở Cuba. Ốc sên rừng Cuba chỉ phân bố trong các khu rừng ẩm phía đông đảo Cuba, đặc biệt tại tỉnh Holguín và Guantánamo, không tồn tại tự nhiên ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới