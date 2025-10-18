Bắc Ninh đề xuất cấp 40 nghìn lít hoá chất khử trùng sau lũ

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất UBND tỉnh này cấp 40.000 lít hóa chất khử trùng sau mưa lũ.

Trước nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất UBND tỉnh Bắc Ninh cấp 40.000 lít hóa chất khử trùng, gồm 15.000 lít Iodine và 25.000 lít Glutaraldehyde, phục vụ tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng diện rộng.

Sau mưa lũ xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức phun hóa chất khử khuẩn quy mô toàn xã. (Ảnh: Mai Toan).

Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp, triển khai hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường, cải tạo đất, rửa lá, xới gốc cây đồng thời tặng 200 lít chế phẩm vi sinh xử lý chuồng trại, ao nuôi thủy sản và 5 tấn phân hữu cơ phục hồi đàn vật nuôi, vườn cây ăn quả cho bà con tại xã Nhã Nam và Phúc Hòa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có 20 xã, phường chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, tập trung tại các địa phương như Yên Thế, Bố Hạ, Tam Tiến, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Hiệp Hòa, Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Phúc Hòa…

Thiên tai đã gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi, 1 con trâu, hơn 5.200 con lợn và hơn 323.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi và hàng nghìn hecta ao, hồ bị tràn bờ, thất thoát nghiêm trọng. Nhiều vùng sản xuất, khu dân cư vẫn còn ngập úng cục bộ, môi trường ô nhiễm nặng.

Tại xã Xuân Cẩm, ngay sau khi nước rút, xã huy động các lực lượng Công an, quân sự, dân quân, các tổ chức chính trị xã hội, học sinh các nhà trường tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, tiêu úng, bảo đảm cảnh quan môi trường sạch sẽ, an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh giải cứu trẻ sơ sinh và nhiều người dân khỏi nước lũ nguy hiểm. (Nguồn: Công an Bắc Ninh).