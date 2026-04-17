Hội nghị Đoàn Chủ tịch VUSTA lần thứ 17: Thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội IX

Chiều 16/4, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ 17, khóa VIII đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị trong bối cảnh VUSTA đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị bước vào phiên làm việc thứ nhất với nội dung trọng tâm là thảo luận, cho ý kiến và thống nhất Đề án nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội IX đã trình bày dự thảo Đề án Nhân sự Đại hội IX, làm rõ các nguyên tắc, cơ cấu và tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự. Các đại biểu đã tích cực trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện Đề án, đảm bảo tính kế thừa, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Hội nghị cũng tiến hành biểu quyết nhất trí đối với các nội dung liên quan.

Đồng chí Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội IX trình bày Đề án Nhân sự

Tại phiên làm việc thứ hai, Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của VUSTA quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026; Tờ trình về kiện toàn tổ chức hội thành viên.

Bên cạnh đó, đại diện các Tiểu ban đã trình bày và Hội nghị tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội IX: Tờ trình về Đề án tổ chức Đại hội IX, Tờ trình về xây dựng các văn kiện Đại hội IX, Tờ trình về kế hoạch tuyên truyền Đại hội IX.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA, Trưởng Tiểu ban Tổ chức, Phục vụ Đại hội IX trình bày Đề án tổ chức Đại hội

Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Đại hội IX trình bày Tờ trình về xây dựng các văn kiện Đại hội IX và kế hoạch tuyên truyền Đại hội IX.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương đã tham gia ý kiến đối với các nội dung do các Tiểu ban trình bày. Các đại biểu có mặt tại Hội nghị thống nhất cao với các nội dung được đưa ra, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, đảm bảo tiến độ và chất lượng hướng tới tổ chức Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-3031 trang trọng, ý nghĩa.

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung của hai phiên làm việc và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, thống nhất các nội dung quan trọng làm cơ sở chuẩn bị cho Đại hội trong thời gian tới.

Hội nghị biểu quyết

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Phan Xuân Dũng tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, đồng thời ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các Tiểu ban, Văn phòng và các Ban chuyên môn đã có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cho việc hoàn thiện văn kiện Đại hội, cũng như các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.