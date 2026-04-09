Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA IX nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào tháng 7

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào tháng 7/2026.

Ngày 02/4/2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) đã họp liên tịch, thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031 trong 2 ngày 09–10/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Việc này được thực hiện trên cơ sở Điều lệ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2099/MTTW-BTT ngày 27/3/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội.

Việc phân bổ đại biểu, thành phần tham dự Đại hội, gửi giấy mời, tổ chức các hoạt động trước, trong thời gian diễn ra Đại hội và các thông tin chi tiết, cụ thể khác sẽ được thông báo sau.

Năm 1983, VUSTA ra đời trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn sau chiến tranh. Khởi đầu chỉ với 15 tổ chức Hội thành viên, nhưng với sứ mệnh tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, VUSTA đã không ngừng lớn mạnh.

GS.VS Trần Đại Nghĩa (người mặc áo vest sẫm ngồi hàng đầu) cùng các đại biểu tham dự Đại hội đầu tiên của LHH TP HCM năm 1986 (ảnh do GS Nguyễn Thiện Phúc cung cấp).

Đến nay, VUSTA đã quy tụ 93 hội ngành toàn quốc, 34 Liên hiệp Hội địa phương và hơn 575 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, tạo thành một mạng lưới rộng khắp với hàng triệu trí thức, chuyên gia đầu ngành trong mọi lĩnh vực. Đây là lực lượng nòng cốt, là "nguồn lực mềm" có sức mạnh to lớn, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Trong 43 năm qua, những đóng góp của VUSTA được thể hiện trên nhiều phương diện. Nổi bật nhất là vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội. VUSTA đã tham gia góp ý, phản biện nhiều chủ trương, chính sách lớn, các dự án quan trọng tầm quốc gia.

Từ các dự án thủy điện Yaly, Sơn La, quy hoạch lũ đồng bằng sông Cửu Long đến các chính sách về giáo dục, y tế, môi trường, những luận cứ khoa học xác đáng từ đội ngũ trí thức VUSTA đã góp phần giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện thể chế, đưa ra những quyết sách đúng đắn, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở tư vấn, phản biện,VUSTA còn là cầu nối đưa khoa học đến gần hơn với cuộc sống. Hàng chục nghìn sự kiện phổ biến kiến thức, các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đã được tổ chức, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi.

Các giải thưởng khoa học công nghệ do VUSTA tổ chức, chủ trì, như giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), đã thu hút hàng nghìn công trình dự thi, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. Nhà xuất bản Tri thức với Tủ sách “Tinh hoa tri thức thế giới” cùng Báo Tri thức và Cuộc sống và hàng chục tạp chí khoa học trong toàn hệ thống đã góp phần quan trọng trong việc bồi đắp văn hóa đọc, lan tỏa, nâng cao dân trí.

Trên bình diện quốc tế, VUSTA không ngừng mở rộng hợp tác với các tổ chức kỹ sư ASEAN và các đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, qua đó nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác tôn vinh trí thức được chú trọng, góp phần khẳng định, động viên và khích lệ đội ngũ trí thức, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động KH&CN thông qua các cuộc thi, hội thi, giải thưởng KH&CN. Song song với các nhiệm vụ chính trị, VUSTA và các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

43 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và những đóng góp to lớn của VUSTA đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Từ một tổ chức còn non trẻ, đến nay, VUSTA đã trở thành một mắt xích thiết yếu, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và là niềm tự hào của giới trí thức khoa học công nghệ nước nhà.

Ghi nhận những thành tích đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng VUSTA và các hội thành viên nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; nhiều nhà khoa học được vinh danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cùng nhiều Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.