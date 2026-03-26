VUSTA tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm, tôn vinh trí thức và phát triển cộng đồng

Sự kiện là dấu mốc ý nghĩa ghi dấu hành trình hơn bốn thập kỷ kiến tạo và cống hiến của VUSTA – ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và chuỗi các hoạt động đặc biệt chào mừng 43 năm ngày thành lập (26/3/1983 - 26/3/2026).

Buổi lễ có sự tham dự của: GS.VS Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy VUSTA; TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA cùng các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA; đại diện lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các Tổ chức KH&CN, các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Cơ quan Trung ương VUSTA.

Buổi lễ cũng được đón tiếp các vị đại biểu khách quý đến từ Ban Tuyên giáo dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, A03 Bộ Công An....

Toàn cảnh buổi lễ.

Trong diễn văn chào mừng, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đã điểm lại chặng đường vẻ vang cùng định hướng trong thời gian tới của VUSTA. Qua hơn bốn thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, VUSTA đã khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) trong và ngoài nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Từ 15 hội thành viên ban đầu, đến nay VUSTA đã tập hợp 127 hội thành viên (gồm 93 hội ngành toàn quốc và 34 Liên hiệp hội địa phương), cùng hơn 570 tổ chức KH&CN trực thuộc và các đơn vị nòng cốt như Quỹ VIFOTEC, Nhà xuất bản Tri thức và Báo Tri thức và Cuộc sống, tạo nên một hệ sinh thái tri thức vững mạnh.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của VUSTA là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp Đảng và Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách lớn. Gần đây, VUSTA đã đóng góp tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, các chiến lược về kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế và môi trường. Những ý kiến này không chỉ mang tính chuyên môn sâu mà còn thể hiện nguyện vọng của đội ngũ trí thức từ Trung ương tới địa phương đối với vận mệnh quốc gia.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu chào mừng buổi lễ.

Bên cạnh công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác phổ biến kiến thức được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ tới các xã, thôn, bản, các hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa, góp phần tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, đưa các thành tựu KH&CN áp dụng vào sản xuất và đời sống, được Nhân dân đánh giá cao về hiệu quả các hoạt động phổ biến kiến thức của VUSTA.

Trên bình diện quốc tế, VUSTA không ngừng mở rộng hợp tác với các tổ chức kỹ sư ASEAN và các đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, mối quan hệ quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác tôn vinh trí thức được đề cao, là sự khẳng định, động viên và khích lệ đội ngũ trí thức; tạo nên phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động KH&CN thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thưởng KH&CN... Song song với các nhiệm vụ chính trị, VUSTA cùng các đơn vị thành viên đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.

Đánh giá cao những thành tích hoạt động của VUSTA, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho VUSTA và các hội thành viên nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động; nhiều nhà khoa học đã được vinh danh Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và có nhiều giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: “Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng, trong bối cảnh sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ của KH&CN đến mọi mặt đời sống xã hội, VUSTA sẽ đẩy mạnh hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức KH&CN phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kế thừa truyền thống của dân tộc, của cha ông, góp phần đưa KH&CN nước nhà trở thành động lực hàng đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cùng với Lễ kỷ niệm, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra chuỗi các hoạt động chào mừng đặc biệt: Chương trình chào mừng Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Sinh hoạt chuyên môn: Hội thảo phổ biến Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho VUSTA.

Chương trình cũng dành thời gian trang trọng để chúc mừng 20 năm ngày thành lập Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Là một thành viên tích cực trong "mái nhà chung" VUSTA, SRD đã có hai thập kỷ nỗ lực trong việc hỗ trợ sinh kế cho nông dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sự trưởng thành của SRD là minh chứng cho sức sống và sự đóng góp thiết thực của các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc VUSTA vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước.

Đoàn viên thanh niên VUSTA cất cao lời ca tiếng hát chào mừng 43 năm ngày thành lập VUSTA và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Cũng trong dịp này, ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA đã thông tin, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI với số phiếu 92,26%. Việc GS.VS Châu Văn Minh trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của VUSTA, cộng đồng trí thức khoa học và công nghệ cả nước.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA chúc mừng GS.VS Châu Văn Minh trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.