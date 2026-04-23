Học sinh Việt Nam xuất sắc xếp thứ 2 Kỳ thi "khó nhất hành tinh"

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev 2026 đều đoạt giải, trong đó em Ngô Hoàng Minh xếp thứ 2 toàn kỳ thi.

Ngày 23/4/2026, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức về kết quả của đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IMChO) lần thứ 60. Đoàn gồm 4 học sinh dự thi và 100% học sinh đoạt huy chương, với thành tích nổi bật: 02 Huy chương Vàng và 02 Huy chương Bạc.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IMChO) lần thứ 60 đã giành thành tích xuất sắc.

Cụ thể:

1. Em Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Amsterdam, Hà Nội đạt Huy chương Vàng, xếp thứ 2;

2. Em Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN đạt huy chương Vàng, xếp thứ 11;

3. Em Nguyễn Hữu Tuệ, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN đạt huy chương Bạc, xếp thứ 24;

4. Em Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Hà Nội đạt huy chương Bạc, xếp thứ 29.

Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự IMChO, song thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 4 năm 2026 tại Moscow, Liên bang Nga.

Kỳ thi được tổ chức dưới sự bảo trợ của “Thập kỷ Khoa học và Công nghệ tại Nga” do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố; đồng thời do Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov và Quỹ Melnichenko phối hợp tổ chức.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev được tổ chức qua 3 vòng thi trong 3 ngày, gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành, mỗi vòng thi kéo dài 5 giờ. Ban Tổ chức trao giải cho khoảng 60% thí sinh tham dự, với tỷ lệ huy chương Vàng : Bạc : Đồng là 1 : 2 : 3. Các bài toán trong kỳ thi có độ khó và tính phân hóa rất cao, vì vậy, cùng với Olympic Hoá học quốc tế IChO, IMChO được giới chuyên môn đánh giá là “Kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh”.

IMChO, cùng với Olympic Hoá học quốc tế (IChO), là những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông. IMChO kế thừa truyền thống từ Kỳ thi Olympic Hóa học toàn Liên bang Xô viết, duy trì từ năm 1967. Năm 2026, kỳ thi kỷ niệm lần thứ 60, được tổ chức tại Moscow với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia.

Năm nay, đội tuyển tham dự IMChO tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn. Đội tuyển đồng thời nhận được sự tài trợ tài chính từ Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga- Việt “Truyền thống và Hữu nghị” cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các nhà trường.

