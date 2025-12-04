Học sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện tại Gia Lai

Chiều 4/12, bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, Gia Lai) cho biết, có vụ việc đâm nhau khiến 1 học sinh bị thương.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường và Ban giám hiệu đang báo cáo vụ việc với UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 1/12, sau giờ học buổi sáng. Do có mâu thuẫn từ trước, 2 học sinh cùng học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đã hẹn gặp nhau ở quán nước trước cổng trường trên đường Ký Con mục đích đánh nhau.

Quá trình xô xát, một em đã rút dao đâm vào vùng ngực bạn khiến bạn bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Cả hai học sinh đánh nhau đều thuộc trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Ảnh CTV

Khi nhập viện, các bác sĩ Bệnh viện 331 xác định, nạn nhân bị 1 vết thương hở ở vùng ngực do vật sắc nhọn gây nên. Rất may, vết thương chưa gây nguy hiểm đến tính mạng. Được biết, đến ngày 4/12, học sinh bị đâm vẫn đang điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp đã làm việc với những học sinh liên quan. Đồng thời, thông báo cho phụ huynh của các học sinh để có biện pháp phối hợp giáo dục, răn đe.

"Chúng tôi đang làm báo cáo gửi cơ quan chức năng. Sau sự việc xảy ra, nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi học sinh bị bạo hành và được bác sĩ cho biết, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn", bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho biết.