Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Học sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện tại Gia Lai

Chiều 4/12, bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, Gia Lai) cho biết, có vụ việc đâm nhau khiến 1 học sinh bị thương.

Hà Ngọc Chính

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường và Ban giám hiệu đang báo cáo vụ việc với UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 1/12, sau giờ học buổi sáng. Do có mâu thuẫn từ trước, 2 học sinh cùng học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đã hẹn gặp nhau ở quán nước trước cổng trường trên đường Ký Con mục đích đánh nhau.

Quá trình xô xát, một em đã rút dao đâm vào vùng ngực bạn khiến bạn bị thương phải nhập viện cấp cứu.

z7292121368165-3d47b30c8a46a9b32e81d6338bba2048.jpg
Cả hai học sinh đánh nhau đều thuộc trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Ảnh CTV

Khi nhập viện, các bác sĩ Bệnh viện 331 xác định, nạn nhân bị 1 vết thương hở ở vùng ngực do vật sắc nhọn gây nên. Rất may, vết thương chưa gây nguy hiểm đến tính mạng. Được biết, đến ngày 4/12, học sinh bị đâm vẫn đang điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp đã làm việc với những học sinh liên quan. Đồng thời, thông báo cho phụ huynh của các học sinh để có biện pháp phối hợp giáo dục, răn đe.

"Chúng tôi đang làm báo cáo gửi cơ quan chức năng. Sau sự việc xảy ra, nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi học sinh bị bạo hành và được bác sĩ cho biết, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn", bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho biết.

tin sản xuất
#Trường THCS Nguyễn Văn Cừ #Bệnh viện 331 #dao đâm vào vùng ngực #UBND phường Thống Nhất #tỉnh Gia Lai

Bài liên quan

Những vụ bạo lực học đường gây rúng động nhất trong năm 2024

Từ đầu năm 2024 đến nay, các vụ học sinh bị bạn đánh hội đồng liên tiếp xảy ra cho thấy, bạo lực học đường luôn là nỗi đau, nỗi ám ảnh với ngành giáo dục.

Nhung vu bao luc hoc duong gay rung dong nhat trong nam 2024

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ: Ngày 6/12, ông Lê Văn Thanh, bố của nữ sinh L.V.G.N. trú tại thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy đốt sống cổ, cho biết đã nhận được kết quả giám định tổn thương từ cơ quan công an.. Kết quả giám định, tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cháu L.V.G.N. tại thời điểm giám định là 23%. 
Nhung vu bao luc hoc duong gay rung dong nhat trong nam 2024-Hinh-2

Trước đó, chiều 5/10, trên đường đi học về, L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can. Trong lúc can ngăn, N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và đạp vào người. Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, bị gãy đốt sống cổ. Cơ quan công an xác định có khoảng 6 học sinh liên quan. 
Xem chi tiết

Xã hội

Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Tại cơ quan Công an, Bà N. cho biết, do quá bức xúc khi cháu bé đánh cháu bà lan truyền đoạn clip này với ý thách thức dù gia đình không mong muốn công khai.

Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã triệu tập bà Đ.T.N. (trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) để làm rõ hành vi đăng tải đoạn video clip có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội Facebook

z668657057495434e45e450fb8d01dfc6b064250493235-17494420283871213775736.jpg
Bà N. đăng tải nộng dung, hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh Công an tỉnh Hòa Bình
Xem chi tiết

Chính trị

Làm gì để không còn bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng?

"Nếu có thể chọn một ngày mà trong trường học không còn bạo lực, thì đó phải là ngày người lớn không còn đánh nhau...", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói.

Sáng 20/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

bạo lực học đường - vấn nạn nan giải

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới