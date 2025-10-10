Hà Nội

Hòa Minzy đóng góp 100 triệu đồng cho bà con Cao Bằng

Giải trí

Hòa Minzy đóng góp 100 triệu đồng cho bà con Cao Bằng

Nữ ca sĩ Hòa Minzy liên tục ủng hộ cho bà con vùng lũ. Mới nhất, cô đóng góp 100 triệu đồng cho người dân Cao Bằng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tối ngày 9/10, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Cao Bằng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: FB Hòa Minzy.
"Mong bà con mạnh mẽ vượt qua những khó khăn đang diễn ra", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Ít ngày trước, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Thái Nguyên. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Ngày 30/9, Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi. "Hòa Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất", cô viết. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Tháng 7/2025, Hòa Minzy ủng hộ 300 triệu đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Wipha. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Nữ ca sĩ bày tỏ: "Hòa Minzy xin được gửi chút tấm lòng của mình tới bà con Nghệ An đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Như một lời động viên kịp thời từ xa tới bà con và các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đang gồng mình chống bão lũ".Ảnh: FB Hòa Minzy.
Theo Dân Việt, mới đây, Hòa Minzy đến trò chuyện và tặng nước uống cho các đoàn viên, thanh niên tham gia đắp đê trị thủy tại Bắc Ninh. Ảnh: Dân Việt.
Nữ ca sĩ chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn viên thanh niên tham gia đắp đê. Ảnh: Tiền Phong.
