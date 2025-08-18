Hòa Minzy chia sẻ về ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình”

Hòa Minzy lên tiếng sau khi thể hiện Nỗi đau giữa hòa bình trong chương trình Tự hào là người Việt Nam.

Tối ngày 17/8, trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam", Hòa Minzy gây chú ý khi thể hiện Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ. Sau chương trình, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ trải lòng, cô vô cùng xúc động mỗi khi hát ca khúc mới.

Đầu tiên, Hòa Minzy gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong bài đăng trên trang cá nhân: “Cảm ơn anh vì đã viết ra được một ca khúc mà đối với em nó thật sự chạm đến trái tim và vẫn khiến em khóc mỗi khi nghe lại.

Em quá hạnh phúc khi cuối cùng dự định của em muốn được hát ca khúc do anh sáng tác về chủ đề này đã thành công. Dù cách diễn ra khá đặc biệt nhưng đúng một chữ duyên”.

Hòa Minzy trong chương trình Tự hào là người Việt Nam. Ảnh: VOV.

Sau đó, Hòa Minzy còn gửi lời cảm ơn đến ê-kíp bộ phim Mưa đỏ đã tin tưởng và giao cho cô trọng trách thể hiện ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình cũng như để bài hát này trở thành nhạc phim. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng cô sẽ thực hiện MV bài hát Nỗi đau giữa hòa bình.

Chia sẻ của Hòa Minzy. Ảnh chụp màn hình.

Phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lý giải vì sao có ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình. Anh viết: “Hôm nay, lần đầu tiên Hòa Minzy hát bài hát mới của tôi viết dành tặng cho những người Mẹ Việt Nam anh hùng. Vì sao lại là Nỗi đau giữa hòa bình?

Vì đó là những người tôi đã vô tình không nhắc rõ đến trong những lời tạ ơn của bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Giữa niềm vui hòa bình, chúng ta đôi khi lại lãng quên những giọt nước mắt, những nỗi đau suốt đời không nguôi, những người Mẹ chỉ có thể ăn cơm cùng con qua những tấm hình mờ nhạt, trò chuyện cùng con qua làn khói nhang thơm.

Tôi tự thấy mình phải viết về các Mẹ - những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, yêu đàn con và yêu đất nước, sự hy sinh đó to lớn không gì đánh đổi được, vì quê hương Mẹ mang mãi một vết thương lòng sâu thẳm! Tôi vui vì khi gửi bài, Hòa đã rất yêu bài hát này và hứa sẽ làm những gì tốt nhất để thể hiện sự trân trọng đó!

Theo dõi sân khấu từ xa nhưng tôi vẫn thấy vô cùng xúc động! Hy vọng mọi người sẽ yêu mến bài hát này của chúng tôi! Có những nỗi đau giữa hòa bình mà chúng ta sẽ cùng nhau xoa dịu”.