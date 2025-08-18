Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Hòa Minzy chia sẻ về ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình”

Hòa Minzy lên tiếng sau khi thể hiện Nỗi đau giữa hòa bình trong chương trình Tự hào là người Việt Nam.

Thu Cúc (tổng hợp)

Tối ngày 17/8, trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam", Hòa Minzy gây chú ý khi thể hiện Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ. Sau chương trình, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ trải lòng, cô vô cùng xúc động mỗi khi hát ca khúc mới.

Đầu tiên, Hòa Minzy gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong bài đăng trên trang cá nhân: “Cảm ơn anh vì đã viết ra được một ca khúc mà đối với em nó thật sự chạm đến trái tim và vẫn khiến em khóc mỗi khi nghe lại.

Em quá hạnh phúc khi cuối cùng dự định của em muốn được hát ca khúc do anh sáng tác về chủ đề này đã thành công. Dù cách diễn ra khá đặc biệt nhưng đúng một chữ duyên”.

hoavov.jpg
Hòa Minzy trong chương trình Tự hào là người Việt Nam. Ảnh: VOV.

Sau đó, Hòa Minzy còn gửi lời cảm ơn đến ê-kíp bộ phim Mưa đỏ đã tin tưởng và giao cho cô trọng trách thể hiện ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình cũng như để bài hát này trở thành nhạc phim. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng cô sẽ thực hiện MV bài hát Nỗi đau giữa hòa bình.

hoa1.png
hoa2.png
Chia sẻ của Hòa Minzy. Ảnh chụp màn hình.

Phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lý giải vì sao có ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình. Anh viết: “Hôm nay, lần đầu tiên Hòa Minzy hát bài hát mới của tôi viết dành tặng cho những người Mẹ Việt Nam anh hùng. Vì sao lại là Nỗi đau giữa hòa bình?

Vì đó là những người tôi đã vô tình không nhắc rõ đến trong những lời tạ ơn của bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Giữa niềm vui hòa bình, chúng ta đôi khi lại lãng quên những giọt nước mắt, những nỗi đau suốt đời không nguôi, những người Mẹ chỉ có thể ăn cơm cùng con qua những tấm hình mờ nhạt, trò chuyện cùng con qua làn khói nhang thơm.

Tôi tự thấy mình phải viết về các Mẹ - những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, yêu đàn con và yêu đất nước, sự hy sinh đó to lớn không gì đánh đổi được, vì quê hương Mẹ mang mãi một vết thương lòng sâu thẳm! Tôi vui vì khi gửi bài, Hòa đã rất yêu bài hát này và hứa sẽ làm những gì tốt nhất để thể hiện sự trân trọng đó!

Theo dõi sân khấu từ xa nhưng tôi vẫn thấy vô cùng xúc động! Hy vọng mọi người sẽ yêu mến bài hát này của chúng tôi! Có những nỗi đau giữa hòa bình mà chúng ta sẽ cùng nhau xoa dịu”.

chung.png
Chia sẻ của Nguyễn Văn Chung. Ảnh chụp màn hình.
#Hòa Minzy #ca sĩ Hòa Minzy #Nỗi đau giữa hòa bình

Bài liên quan

Giải trí

Chân dung tác giả bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính là tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình - bài hát gây sốt vào đại lễ 30/4.

Chan dung tac gia bai hat “Viet tiep cau chuyen hoa binh”
Bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành hiện tượng vào đại lễ 30/4. “Cha đẻ” ca khúc này là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nam nhạc sĩ chia sẻ trên Người Lao Động, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là bài hát chủ đề của album cùng tên do anh phối hợp ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thực hiện cuối năm 2023, dịp mừng 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023). Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung.
Xem chi tiết

Giải trí

Duyên Quỳnh đắt show nhờ ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Ca sĩ Duyên Quỳnh được chú ý khi ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình gây sốt vào đại lễ 30/4.

Duyen Quynh dat show nho ca khuc “Viet tiep cau chuyen hoa binh”
Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nam nhạc sĩ chia sẻ trên Tiền Phong, ca sĩ Duyên Quỳnh là người thắp lửa bền bỉ cho Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ảnh: FB Duyên Quỳnh.
Xem chi tiết

Giải trí

[INFOGRAPHIC] Hòa Minzy vươn lên từ nghèo khó, chăm làm từ thiện

hoa-minzy.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới