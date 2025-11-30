Hà Nội

Thế giới

Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà cao tầng, 4 người thiệt mạng

Đám cháy lớn đã thiêu rụi một tòa nhà 4 tầng ở Ấn Độ, khiến 4 người thiệt mạng.

An An (Theo India Times)

Theo India Times, hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà 4 tầng ở Sangam Vihar, phía nam Delhi, Ấn Độ, vào tối 29/11. Ngọn lửa lan nhanh khắp tòa nhà, khiến cư dân bị mắc kẹt bên trong, gần như không có cơ hội thoát ra ngoài.

Trong nỗ lực tuyệt vọng để tự cứu mình, một phụ nữ đã nhảy từ sân thượng xuống đất và bị thương.

chay.png
Hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà 4 tầng ở Sangam Vihar khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh: NewsDrum.

Đồn cảnh sát Tigri nhận được thông tin về vụ cháy trên đường Mangal Bazaar lúc 18h24. Khi cảnh sát đến hiện trường, tòa nhà đã chìm trong biển lửa. Sở Cứu hỏa Delhi đã điều động 4 xe cứu hỏa và 20 lính cứu hỏa. Ngọn lửa được dập tắt lúc 19h55 tối.

"Ngọn lửa dường như bắt nguồn từ một cửa hàng giày dép ở tầng trệt. 3 nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường, trong khi hai phụ nữ bị thương được đưa tới bệnh viện, nhưng 1 người sau đó đã tử vong trong quá trình điều trị do vết thương quá nặng", cảnh sát thông tin.

Hai trong số những người thiệt mạng được xác định là Satender Gupta, 38 tuổi, và chị gái anh, Anita, 40 tuổi. Hai nạn nhân còn lại đang được xác định danh tính. Mamta, 40 tuổi, bị bỏng 25% và đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Các quan chức cứu hỏa cho hay, tòa nhà không được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
