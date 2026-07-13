Hồ Văn Cường an cư trong nhà phố, sở hữu lượng fan đặc biệt

Sau 10 năm đi hát, Hồ Văn Cường mua nhà tại TP HCM, sống cùng gia đình và có cộng đồng người hâm mộ gắn bó.

Từ cậu thiếu niên nghèo đến cột mốc an cư ở tuổi đôi mươi

Năm 2016, Hồ Văn Cường trở thành quán quân mùa đầu tiên của chương trình Thần tượng âm nhạc nhí. Trong đêm chung kết, giọng ca nhí khi ấy vượt qua Bảo Trân, Gia Khiêm và Jayden để giành ngôi vị cao nhất sau hai phần trình diễn thuyết phục.

Ngôi vị quán quân mở ra con đường ca hát chuyên nghiệp cho Hồ Văn Cường. Từ giọng ca có hoàn cảnh khó khăn, anh từng bước tạo dựng chỗ đứng ở dòng nhạc quê hương, trữ tình và bolero, đồng thời xây dựng lượng khán giả riêng sau gần một thập kỷ hoạt động.

Sau nhiều năm tích góp từ cát-sê biểu diễn, Hồ Văn Cường đã hoàn thành mục tiêu lớn là mua nhà tại TP HCM.

Trong một buổi giao lưu với khán giả năm 2025, Hồ Văn Cường cho biết anh không còn chịu nhiều áp lực về kinh tế. Việc sở hữu nhà riêng là cột mốc quan trọng, giúp anh yên tâm theo đuổi việc học và chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn.

Hồ Văn Cường ngày càng thành công sau Thần tượng âm nhạc nhí 2016. Ảnh: Fanpage Hồ Văn Cường.

Cuộc sống bình yên trong căn nhà phố

Theo Vietnamnet, ngôi nhà mới của Hồ Văn Cường có sân thượng rộng, được anh cải tạo thành khu vườn nhỏ với nhiều loại rau xanh và cây ăn trái.

Nam ca sĩ trồng bầu, dưa leo, bắp, dọc mùng, cải, húng quế, diếp cá, ngò tây cùng các loại cây như xoài, ổi và cóc. Một số giống cây do người hâm mộ và bạn bè tặng trong những lần gặp gỡ.

Hồ Văn Cường đặc biệt yêu thích cây xoài tứ quý vì chỉ sau vài tháng chăm sóc đã cho nhiều trái. Mỗi khi không có lịch biểu diễn, anh thường lên sân thượng tưới cây, bọc trái, thu hoạch rau rồi tự tay chế biến những bữa cơm gia đình. Trên TikTok, nam ca sĩ từng chia sẻ nhiều video nấu các món ăn dân dã như tôm rim, canh bầu.

Không gian sống mới mang đến cho Hồ Văn Cường nhịp sống chậm rãi hơn sau nhiều năm bận rộn. Việc không còn phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng cũng giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính. Gần đây, cha mẹ anh còn đón các cháu từ quê lên TP.HCM học tập, khiến căn nhà luôn rộn ràng tiếng cười.

Hồ Văn Cường khoe không gian sống. Ảnh: Vietnamnet.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hồ Văn Cường hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Trường Đại học Hoa Sen. Nam ca sĩ chủ động hạn chế nhận quá nhiều chương trình để tập trung hoàn thành việc học, chỉ tham gia những đêm diễn phù hợp với lịch học. Anh xem việc tốt nghiệp đại học là mục tiêu quan trọng trước khi dành nhiều thời gian hơn cho các dự án âm nhạc trong thời gian tới.

Lượng fan đặc biệt đồng hành suốt nhiều năm

Bên cạnh cuộc sống bình yên, Hồ Văn Cường vẫn giữ sức hút trên các sân khấu nhạc quê hương và bolero nhờ cộng đồng người hâm mộ trung thành.

Theo Tiền Phong, mỗi khi nam ca sĩ biểu diễn, khán giả dễ dàng bắt gặp hình ảnh các thành viên của cộng đồng người hâm mộ mang tên "Gia đình Xanh Đọt Chuối" xuất hiện với sắc xanh đặc trưng để cổ vũ. Điều đặc biệt là phần lớn người hâm mộ của Hồ Văn Cường là phụ nữ trung niên. Nhiều người sẵn sàng theo chân anh đến các tỉnh, thành, kể cả khi nam ca sĩ chỉ góp mặt với vai trò khách mời.

Hồ Văn Cường có lượng fan đông đảo. Ảnh: Tiền Phong.

Tại live show "Người tình và quê hương" của Như Quỳnh, người hâm mộ Hồ Văn Cường đã mua phần lớn số vé VIP. Trong khoảng 10 vé VIP trị giá 10 triệu đồng/vé của chương trình, fan của nam ca sĩ sở hữu tới 6-7 vé.

Không chỉ mua vé ủng hộ, nhiều người hâm mộ còn chuẩn bị quà sau mỗi đêm diễn. Có người tặng một chỉ vàng, người tặng bao lì xì, thậm chí từng xuất hiện bó hoa kết bằng tiền trị giá khoảng 120 triệu đồng hoặc quà tặng là một cây vàng SJC. Một số khán giả ở xa vẫn mua vé dù không thể tham dự, sau đó nhờ bạn bè đến xem và cổ vũ thay mình.

Đại diện cộng đồng người hâm mộ cho biết, trước đây họ thường tặng trang phục biểu diễn. Tuy nhiên, khi thấy Hồ Văn Cường chủ động đầu tư hình ảnh, các fan chuyển sang lì xì tiền để nam ca sĩ có thể tự quyết định sử dụng cho công việc hoặc cuộc sống. Theo họ, việc đồng hành nhiều năm xuất phát từ tình cảm dành cho giọng hát và mong muốn tiếp thêm động lực để Hồ Văn Cường theo đuổi nghệ thuật.

Ở tuổi 23, Hồ Văn Cường đã hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Có nhà riêng, cuộc sống gia đình ổn định, sắp tốt nghiệp đại học và vẫn giữ được cộng đồng người hâm mộ bền bỉ là những dấu mốc đáng chú ý trên hành trình trưởng thành của nam ca sĩ.