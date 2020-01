Hãi hùng những vụ phát hiện thi thể trong tủ lạnh, càng sốc hơn khi biết thủ phạm

Một trong những vụ án giết người, giấu xác trong tủ lạnh gây rúng động xảy ra vào tháng 11/2019. Sáng 27/11, cảnh sát Australia phát hiện thi thể một người phụ nữ bị giấu trong tủ đông lạnh sau khi phá cửa vào căn hộ ở Upper North Shore, Sydney. Chồng của nạn nhân là Haoling Luo bị tình nghi đã sát hại vợ. Ảnh: ABC.net. Luo đã làm thủ tục hải quan tại Sân bay Quốc tế Sydney hôm 26/11 cùng với hai con. Cảnh sát cho biết hiện cả ba bố con Luo đã có mặt an toàn ở Trung Quốc. Nhà chức trách địa phương tỉnh Tứ Xuyên đang thẩm vấn Luo. Ảnh: SMH. Hàng xóm của nạn nhân cho biết họ đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng động giống như đồ đạc bị quăng vứt khắp nhà của vợ chồng Luo, đều khoảng 30 tuổi, ở Sydney vào đêm 24/11. Ảnh: ABC.net. Lo lắng cho sự an toàn của Renxi Ouyang, vợ của Luo, hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát. Hiện, các nhà chức trách chưa biết động cơ của vụ giết người này và đang tiếp tục mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: Daily. Cũng trong tháng 11/2019, cảnh sát Tha Kham đã tới ngôi nhà trên đường Soi Tha Kham 28 ở tiểu khu Samae Dam, quận Bang Khun Thain, khu vực Thonburi, Bangkok, Thái Lan, sau khi nhận được tin báo về một vụ án mạng. Ảnh: BP. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện 5 phần cơ thể của một phụ nữ gồm đầu, hai cánh tay và thân người với 9 vết thương ở phía sau lưng và phần dưới từ thắt lưng trở xuống. Trên cổ nạn nhân có một vết chém. Nhiều bộ phận cơ thể người được cất giấu trong tủ lạnh. Ảnh: BP. Ông Pol Maj Gen Chokchai Ngamwong, trưởng phòng cảnh sát đô thị phân khu 9 cho biết, nạn nhân là một phụ nữ 42 tuổi. Nghi phạm vụ án này chính là cậu con trai 20 tuổi của nạn nhân. Thanh niên này đã tự lấy súng bắn vào đầu mình và tử vong sau khi gây án. Ảnh: TVF. Người thân của nạn nhân cho cảnh sát biết con trai của nạn nhân bị bệnh tâm thần. Một số tờ báo Thái Lan đưa tin, người con trai bị trầm cảm nặng. Ảnh: SU. Hồi tháng 7/2019, hàng loạt hãng truyền thông của Nhật Bản liên tục đưa tin về vụ phát hiện thi thể nữ sinh 18 tuổi Izuki Kitsu bị nhét trong tủ lạnh tại cửa hàng bánh kẹo kiểu Nhật của ông Kizu ở khu vực Arakawa, thủ đô Tokyo. Ảnh: AS. Izuki là con gái lớn của ông Kizu. Khi được phát hiện, thi thể của cô đang ở tư thế ôm đầu gối. Cha của nạn nhân, ông Kizu được cho là đã sát hại con gái mình. Ảnh: AS. Theo trình báo của con trai ông Kizu, cha cậu đã nói rằng "Tôi đã giết con gái tôi. Tôi muốn chết". Ông Kizu sau đó đã treo cổ tự vẫn. Ảnh: AS. Hồi tháng 2/2019, thi thể của Jasmina Dominic, mất tích vào năm 2000, được tìm thấy trong tủ lạnh của chính chị gái của cô ở thị trấn nhỏ Palovec, Croatia. Ảnh: JV. Ngày 16/2/2019, người ta tìm thấy thi thể cô gái này bên trong một chiếc tủ lạnh đặt tại tầng 1 của ngôi nhà nơi chị gái cô, Smiljana Srnec, đang sinh sống. Ảnh: HT. Cảnh sát trong khi đó đã ngay lập tức ra lệnh bắt giữ người chị gái, Smiljana Srnec (ảnh) và yêu cầu tiến hành xét nghiệm tử thi. Truyền thông Croatia đưa tin kết quả ban đầu cho thấy Jasmina Dominic đã chịu ít nhất hai cú đánh vào đầu, một bằng chứng cho thấy nhiều khả năng cô đã bị sát hại. Ảnh: 9News. Mời độc giả xem thêm video về vụ giết người hàng loạt gây chấn động nước Mỹ (Nguồn video: VTC14)

Một trong những vụ án giết người, giấu xác trong tủ lạnh gây rúng động xảy ra vào tháng 11/2019. Sáng 27/11, cảnh sát Australia phát hiện thi thể một người phụ nữ bị giấu trong tủ đông lạnh sau khi phá cửa vào căn hộ ở Upper North Shore, Sydney. Chồng của nạn nhân là Haoling Luo bị tình nghi đã sát hại vợ. Ảnh: ABC.net. Luo đã làm thủ tục hải quan tại Sân bay Quốc tế Sydney hôm 26/11 cùng với hai con. Cảnh sát cho biết hiện cả ba bố con Luo đã có mặt an toàn ở Trung Quốc. Nhà chức trách địa phương tỉnh Tứ Xuyên đang thẩm vấn Luo. Ảnh: SMH. Hàng xóm của nạn nhân cho biết họ đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng động giống như đồ đạc bị quăng vứt khắp nhà của vợ chồng Luo, đều khoảng 30 tuổi, ở Sydney vào đêm 24/11. Ảnh: ABC.net. Lo lắng cho sự an toàn của Renxi Ouyang, vợ của Luo, hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát. Hiện, các nhà chức trách chưa biết động cơ của vụ giết người này và đang tiếp tục mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: Daily. Cũng trong tháng 11/2019, cảnh sát Tha Kham đã tới ngôi nhà trên đường Soi Tha Kham 28 ở tiểu khu Samae Dam, quận Bang Khun Thain, khu vực Thonburi, Bangkok, Thái Lan, sau khi nhận được tin báo về một vụ án mạng. Ảnh: BP. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện 5 phần cơ thể của một phụ nữ gồm đầu, hai cánh tay và thân người với 9 vết thương ở phía sau lưng và phần dưới từ thắt lưng trở xuống. Trên cổ nạn nhân có một vết chém. Nhiều bộ phận cơ thể người được cất giấu trong tủ lạnh. Ảnh: BP. Ông Pol Maj Gen Chokchai Ngamwong, trưởng phòng cảnh sát đô thị phân khu 9 cho biết, nạn nhân là một phụ nữ 42 tuổi. Nghi phạm vụ án này chính là cậu con trai 20 tuổi của nạn nhân. Thanh niên này đã tự lấy súng bắn vào đầu mình và tử vong sau khi gây án. Ảnh: TVF. Người thân của nạn nhân cho cảnh sát biết con trai của nạn nhân bị bệnh tâm thần. Một số tờ báo Thái Lan đưa tin, người con trai bị trầm cảm nặng. Ảnh: SU. Hồi tháng 7/2019, hàng loạt hãng truyền thông của Nhật Bản liên tục đưa tin về vụ phát hiện thi thể nữ sinh 18 tuổi Izuki Kitsu bị nhét trong tủ lạnh tại cửa hàng bánh kẹo kiểu Nhật của ông Kizu ở khu vực Arakawa, thủ đô Tokyo. Ảnh: AS. Izuki là con gái lớn của ông Kizu. Khi được phát hiện, thi thể của cô đang ở tư thế ôm đầu gối. Cha của nạn nhân, ông Kizu được cho là đã sát hại con gái mình. Ảnh: AS. Theo trình báo của con trai ông Kizu, cha cậu đã nói rằng "Tôi đã giết con gái tôi. Tôi muốn chết". Ông Kizu sau đó đã treo cổ tự vẫn. Ảnh: AS. Hồi tháng 2/2019, thi thể của Jasmina Dominic, mất tích vào năm 2000, được tìm thấy trong tủ lạnh của chính chị gái của cô ở thị trấn nhỏ Palovec, Croatia. Ảnh: JV. Ngày 16/2/2019, người ta tìm thấy thi thể cô gái này bên trong một chiếc tủ lạnh đặt tại tầng 1 của ngôi nhà nơi chị gái cô, Smiljana Srnec, đang sinh sống. Ảnh: HT. Cảnh sát trong khi đó đã ngay lập tức ra lệnh bắt giữ người chị gái, Smiljana Srnec (ảnh) và yêu cầu tiến hành xét nghiệm tử thi. Truyền thông Croatia đưa tin kết quả ban đầu cho thấy Jasmina Dominic đã chịu ít nhất hai cú đánh vào đầu, một bằng chứng cho thấy nhiều khả năng cô đã bị sát hại. Ảnh: 9News. Mời độc giả xem thêm video về vụ giết người hàng loạt gây chấn động nước Mỹ (Nguồn video: VTC14)