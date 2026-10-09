Ông Trump nói Mỹ sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

AP đưa tin, trong khi vận động tranh cử cho Đảng Cộng hòa tuần này, Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng ông tin tưởng cuộc xung đột Mỹ - Iran có thể kết thúc trong những ngày trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự toàn diện chống lại Iran.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 8/10, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Ông Trump nói thêm rằng phía Mỹ đã "có những cuộc thảo luận hiệu quả với Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Hồi tháng 6, Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận tạm thời có thời hạn ngắn, nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn 60 ngày và khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó nhanh chóng sụp đổ. Các cuộc đàm phán dường như rơi vào bế tắc kể từ khi ông Trump công khai bác bỏ đề xuất của Iran vào cuối tháng trước về việc mở lại eo biển trong vòng 7 ngày nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Tuy nhiên, tuần trước, Iran cho biết họ đã nhận được đề xuất phản hồi từ phía Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/10 cho biết Tehran có thể sẽ đưa ra câu trả lời chính thức trong vài ngày tới.

Hôm 7/10, trong một cuộc vận động ở San Antonio, bang Texas, ông Trump nói rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp với các quan chức Iran.

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