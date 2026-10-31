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Quân sự - Thế giới

Giáo hoàng Leo XIV bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ Mỹ

Giáo hoàng Leo XIV đã bỏ phiếu qua thư cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tòa thánh Vatican ngày 30/10 thông báo Giáo hoàng Leo XIV, người sinh ra tại Chicago (Mỹ), đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện ở Chicago cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11 tới.

"Giáo hoàng đã thực hiện quyền công dân Mỹ của mình bất cứ khi nào ông đủ điều kiện. Đức Thánh Cha khẳng định niềm tin của ông vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia vào các tiến trình dân chủ", trích thông báo của văn phòng báo chí Tòa thánh Vatican.

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Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: AP/Alessandra Tarantino.

Chánh văn phòng của Thư ký quận Will, Kim Fladhammer, ngày 30/10 cho biết Giáo hoàng Leo XIV đăng ký cử tri tại địa chỉ ở New Lenox, và đã yêu cầu phiếu bầu qua thư vào ngày 3/10. Thời điểm này chỉ cách khoảng 10 ngày trước khi ông trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi.

Giáo hoàng Leo XIV đã dần trở lại các hoạt động tại Vatican sau khi được xuất viện vào ngày 17/10.

Được biết, Giáo hoàng Leo XIV mang cả hai quốc tịch Mỹ và Peru. Tòa thánh Vatican cho biết trong thời gian sinh sống tại Peru, ông cũng từng thực hiện quyền bỏ phiếu khi đủ điều kiện.

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Nguồn video: VTV
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