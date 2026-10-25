Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ phiếu sớm bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi bỏ phiếu sớm tại bang Florida trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 3/11 tới.

AP đưa tin, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania đã đi bỏ phiếu sớm tại West Palm Beach, Florida, hôm 24/10. Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông đã bỏ phiếu cho tất cả ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa ở bang này.

"Chắc chắn là như vậy", Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi ông có bỏ phiếu cho các ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa hay không.

Tổng thống Trump lắng nghe câu hỏi của một phóng viên sau khi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại West Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 24/10/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Tổng thống Trump đeo nhãn dán "I voted" sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tại bang Florida, ông Trump vận động cho Hạ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds để kế nhiệm Thống đốc Ron DeSantis, người sắp mãn nhiệm. Được biết, đối thủ của Byron Donalds là David Jolly, người từng là thành viên Đảng Cộng hòa, sau đó trở thành chính trị gia độc lập rồi gia nhập Đảng Dân chủ.

Tổng thống Trump cũng vận động cho Thượng nghị sĩ Ashley Moody trong cuộc đua giữ ghế. Đối thủ của Ashley Moody là nữ nghị sĩ Angie Nixon của Đảng Dân chủ.

Kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 sẽ quyết định Đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội, ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình nghị sự của Nhà Trắng trong hai năm tới.

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