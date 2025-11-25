Hà Nội

Hình ảnh ngập lụt nghiêm trọng ở Thái Lan

Thế giới

Tình trạng ngập lụt đang diễn ra nghiêm trọng ở Thái Lan. Trong đó, Narathiwat là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nhất.

An An (Theo The Nation)
Theo The Nation ngày 25/11, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực của tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, ảnh hưởng đến hơn 47.000 hộ gia đình, với một trường hợp tử vong được báo cáo. Ảnh: The Nation.
Văn phòng Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai tỉnh Narathiwat báo cáo rằng lượng mưa liên tục kể từ ngày 21/11/2025 đã gây ra lũ lụt trên khắp 9 huyện. Chính quyền đã triển khai cảnh sát và lực lượng cứu hộ để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong những khu vực ngập lụt. Ảnh: The Nation.
Tại làng Sala Wadi, huyện Yi-ngo, người dân buộc phải dùng thuyền để di chuyển. Một số gia đình phải đến các nơi trú ẩn khẩn cấp sau khi mực nước dâng cao. Ảnh: The Nation.
Vào ngày 25/11, mưa lớn tiếp diễn tại 13 huyện của tỉnh Narathiwat, khiến mực nước dâng cao nhanh chóng. Trong đó, sông Bang Nara và sông Saiburi tràn bờ, gây ngập lụt diện rộng. Ảnh: The Nation.
Tỉnh Songkhla ở miền Nam Thái Lan cũng bị lũ lụt nghiêm trọng, với hơn 465.000 người bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 23/11. Ảnh: The Nation.
Trong đó, Hat Yai có số lượng cư dân bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Songkhla, với hơn 243.000 người. Người dân tại Hat Yai và các huyện lân cận đã được lệnh sơ tán khẩn cấp do mưa lớn tiếp diễn. Ảnh: The Nation.
Một khu dân cư bị ngập nhìn từ trên cao. Ảnh: Thaipbs.
Người dân tại nhiều cộng đồng đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: Thaipbs.
#Ngập lụt nghiêm trọng ở Thái Lan #Ngập lụt tại các tỉnh miền Nam Thái Lan #Các biện pháp ứng phó thiên tai #Thái Lan #lũ lụt ở Thái Lan

