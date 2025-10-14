Hà Nội

Hình ảnh mưa lũ tàn phá Mexico, 64 người thiệt mạng

Thế giới

Hình ảnh mưa lũ tàn phá Mexico, 64 người thiệt mạng

Số nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng ở Mexico tuần trước đã tăng lên 64 người.

An An (Theo THX)
Theo Tân Hoa Xã ngày 14/10, ít nhất 64 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn mất tích sau nhiều ngày mưa lớn và lũ lụt tấn công miền trung và miền đông Mexico vào tuần trước. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các cơ quan chính phủ và địa phương đang phối hợp để hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lở đất, và khôi phục các dịch vụ thiết yếu.
Bà Laura Velazquez, điều phối viên quốc gia về bảo vệ dân sự, cho biết lượng mưa từ ngày 6 đến ngày 9/10 đã đạt mức kỷ lục - lên tới 286 mm ở một số khu vực - khiến các con sông tràn bờ và gây ra lở đất chết người. Ảnh: Lở đất do mưa lớn gây ra ở Huauchinango, bang Puebla, Mexico, ngày 13/10.
Bang Veracruz ghi nhận 29 người chết và 18 người mất tích, con số thương vong cao nhất trong số các bang bị ảnh hưởng. Ảnh: Các nhân viên cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân trong một trận lở đất do mưa lớn gây ra ở Huauchinango, bang Puebla, Mexico.
Bộ Quốc phòng Mexico cho biết Không quân đã thiết lập các cầu hàng không để cung cấp thực phẩm và thuốc men cho các cộng đồng bị cô lập ở Veracruz, Puebla và Hidalgo, tiếp cận 39 thị trấn vào ngày 12/10.
Bộ Phúc lợi đã tiến hành điều tra dân số từng nhà để xác định danh tính nạn nhân và phân phối viện trợ tài chính.
Bà Sheinbaum cho biết ước tính sơ bộ cho thấy khoảng 100.000 ngôi nhà đã bị hư hại. "Chính phủ sẽ hỗ trợ mọi trường hợp", bà nói.
Chính quyền cho biết các nỗ lực cứu hộ vẫn tập trung vào việc cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm, nước sạch và chăm sóc y tế, đồng thời sửa chữa đường sá, đường dây điện và các dịch vụ công cộng.
Binh lính Mexico giúp người dân dọn dẹp một con phố bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở thành phố Poza Rica, bang Veracruz, Mexico, ngày 12/10.
Người phụ nữ dọn dẹp con phố đầy bùn đất ở thành phố Poza Rica, bang Veracruz, Mexico.
#Ảnh hưởng mưa lũ Mexico #Thiệt hại và cứu trợ thiên tai #lũ lụt ở mexico #mưa lũ ở mexico #lũ lụt

