Hình ảnh mưa lũ tàn phá Mexico, 64 người thiệt mạng

Số nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng ở Mexico tuần trước đã tăng lên 64 người.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang mới đây, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn chiếc đầm ôm sát, khoét ngực sâu đầy gợi cảm.
Trong khi OpenAI và NVIDIA tạo nên vòng xoáy đầu tư trị giá nghìn tỷ USD, Apple và Google lại theo đuổi chiến lược phát triển AI thận trọng và bền vững hơn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/10, Song Tử vận quý nhân tốt nhưng cũng phải nghiêm túc mới giành được cơ hội. Ma Kết dễ thành công, nên kiên trì.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang mới đây, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn chiếc đầm ôm sát, khoét ngực sâu đầy gợi cảm.
Nằm sâu giữa Vườn quốc gia Núi Chúa, thác 5 tầng là điểm hẹn cho du khách yêu thiên nhiên, nơi mỗi bước chân đều chạm đến vẻ đẹp tinh khôi của đại ngàn.
Đền Luxor ở Ai Cập là một trong những công trình vĩ đại của nền văn minh sông Nile, phản ánh rõ nét sự hùng mạnh và tín ngưỡng tôn giáo cổ đại.
Giữa đồng cỏ châu Phi bao la, hươu cao cổ – loài động vật cao nhất thế giới – luôn gây ấn tượng bởi vẻ duyên dáng và cấu trúc cơ thể độc đáo của mình.
Giá xe Ferrari 488 Pista Piloti có giá khoảng 1.154.300 euro (tương đương 1.355.010 đô la Mỹ) theo tỷ giá hối đoái hiện tại, đắt gấp 3 lần 488 Pista.
Lữ đoàn Dù 95 đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở mặt trận Pokrovsk; hậu quả sẽ ra sao nếu Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ hoặc trong nước sản xuất để tấn công Moscow?
Ngân 98 lộ mặt mộc khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó, nhan sắc thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ của hot girl thị phi gây xôn xao dư luận.
Ẩn mình giữa núi rừng Xím Vàng, thác Chua Tỳ mang vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo như cô gái H’Mông tuổi trăng tròn, khiến du khách say lòng giữa mùa vàng Tây Bắc.
Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Thanh Thanh Huyền xuất hiện với diện mạo lạ lẫm, nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen.
Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của gia chủ rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, phải tự đào giếng lấy nước sinh hoạt.
Trước khi bị bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 đã từng nhiều lần vướng vào các bê bối liên quan đến pháp luật.
Sau 8 năm kể từ khi nổi tiếng, Joyce Tadeo hiện tại vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, cuốn hút. Cô sở hữu trang cá nhân có hơn 20.000 người theo dõi.
Jennifer Phạm khiến dân mạng trầm trồ với vóc dáng nuột khi xuất hiện trên sân golf. Hoa hậu Khánh Vân diện đầm xẻ cao sánh đôi cùng chồng nhiếp ảnh gia.
Ga Huế công trình kiến trúc Pháp hơn trăm năm tuổi vừa được công nhận là điểm du lịch, trở thành không gian giao thoa giữa giao thông, văn hóa và di sản Cố đô.
Thời cơ vàng đã đến với ba con giáp này trong 90 ngày tới, tài lộc ào ạt kéo đến, mọi bế tắc tài chính được gỡ bỏ, hứa hẹn một giai đoạn sung túc, viên mãn.
Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế kỷ 20, ẩn chứa vô số bí ẩn về đế chế đầu tiên thống nhất Trung Hoa cổ.
Một cặp vợ chồng ở New Orleans, Mỹ bất ngờ tìm thấy bia mộ La Mã của một người lính hy sinh cách đây 1.900 năm tại vườn nhà.
Chim hồng hoàng được xem là loài chim lãng mạn nhất thế giới. Chúng cả đời sẽ không đổi bạn tình và chim trống biết tặng "quà" để chinh phục chim mái.