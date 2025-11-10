Hà Nội

Hình ảnh bão Fung-Wong tàn phá Philippines

Thế giới

Bão Fung-Wong đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng ở Philippines, khoảng 1,4 triệu người phải sơ tán và làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà,...

An An (Theo Yeni Safak, Inquirer)
Theo Yeni Safak, bão Fung-Wong đã đổ bộ vào Philippines với sức tàn phá khủng khiếp, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và khoảng 1,4 triệu người phải sơ tán khỏi các khu vực dễ bị tổn thương để đảm bảo an toàn. Ảnh: Xinhua.
Ông Bernardo Rafaelito Alejandro IV, quan chức Văn phòng Phòng vệ Dân sự, xác nhận hai trường hợp tử vong sau khi bão đổ bộ, trong đó một nạn nhân tử vong vì đuối nước ở Viga, Catanduanes, và người còn lại thiệt mạng do sập nhà ở thành phố Catbalogan. Ảnh: Xinhua.
Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết thêm, hai người bị thương ở vùng Bicol và Tây Visayas. Chưa có báo cáo về số người mất tích trong cơn bão. Ảnh: Xinhua.
Khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại một phần do gió mạnh và mưa lớn, gần 100 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Xinhua.
Cơn bão cũng gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến gần 3 triệu hộ gia đình trên khắp Philippines hôm 9/11. Ảnh: Người dân mang theo đồ đạc lội qua con phố ngập nước giữa lúc mất điện tại Metro Manila, Philippines, ngày 10/11/2025. Ảnh: AA.
Tính đến 5h sáng 10/11, bão Fung-Wong đã suy yếu khi đi qua đất liền Luzon. Tuy nhiên, cơn bão vẫn gây ra thiệt hại đáng kể trên khắp miền bắc Luzon. Ảnh: Đường Apayao ở Cagayan bị ngập khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Ảnh: Inquirer.
Một khu dân cư bị ngập do ảnh hưởng của bão ở tỉnh Catanduanes, Philippines, vào ngày 9/11. Ảnh: Xinhua.
Lực lượng địa phương bắt đầu hoạt động dọn dẹp tại Baras, Catanduanes, sau khi bão đi qua. Ảnh: Inquirer.
