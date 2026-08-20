Hiệu trưởng trường THCS Hùng Vương chỉ đạo dừng việc kêu gọi mua bàn ghế

Sáng 20/8, Hiệu trưởng trường THCS Hùng Vương - ông Trần Văn Đức cho biết, nhà trường thừa nhận sai và đã dừng việc huy động tiền mua bàn ghế.

Sáng 20/8, UBND xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết đã nhận được báo cáo giải trình của Trường THCS Hùng Vương liên quan việc phụ huynh được kêu gọi đóng tiền mua bàn ghế, sơn sửa và trang trí lớp học trước thềm năm học 2026-2027.

Sự việc xuất phát từ phản ánh của một số phụ huynh có con đang theo học tại Trường THCS Hùng Vương. Theo phản ánh, trong các nhóm trao đổi của lớp, phụ huynh được vận động đóng khoản tiền gọi là “kinh phí đối ứng” để mua thêm bàn ghế và thực hiện một số hạng mục nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

Lấy lý do " vì lớp học khang trang, sạch đẹp", GVCN kêu gọi đóng góp. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, tại lớp 8A6, dù nhà trường đã hỗ trợ 12 bộ bàn ghế mới, lớp vẫn đề xuất mua thêm 12 bộ với tổng kinh phí 13,2 triệu đồng. Ngoài khoản tiền này, nội dung kêu gọi còn đề cập chi phí sơn sửa phòng học và hành lang, trang trí, sắp xếp lớp học, mua dụng cụ quét dọn và kệ trưng bày.

Lớp 8A6 có 47 học sinh. Theo nội dung được chia sẻ trong nhóm phụ huynh, mỗi học sinh được đề nghị “tạm ứng” 500.000 đồng để chuẩn bị kinh phí triển khai các công việc. Người đưa ra lời kêu gọi cũng thông báo số tiền còn dư sẽ được chuyển vào quỹ lớp trong năm học.

Sau khi nội dung trên được chia sẻ, một số phụ huynh bày tỏ không đồng tình, cho rằng việc vận động đóng tiền mua bàn ghế và sửa sang lớp học là không phù hợp, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị bước vào năm học mới.

Theo GVCN lớp 6A4: bàn ghế hiện tại dù vẫn ngồi được nhưng "đã rất cũ và nhiều bộ bị lung lay". Ảnh CTV

Trao đổi với phóng viên Tri thức và Cuộc sống, ông Trần Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, khẳng định nhà trường không có chủ trương yêu cầu hoặc vận động phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế.

Theo ông Đức, việc kêu gọi đóng góp được triển khai bởi một số phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm, không phải chủ trương của Ban Giám hiệu. Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm dừng việc huy động.

“Nhà trường đã chỉ đạo dừng việc kêu gọi. Lớp nào đã thu tiền thì phải trả lại cho phụ huynh”, ông Đức cho biết.

Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương cũng thông tin, nhà trường đã lập báo cáo giải trình và gửi UBND xã Ia Grai để làm rõ vụ việc.

Về điều kiện cơ sở vật chất, ông Đức cho biết toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ năm học 2026-2027 của trường được bảo đảm bằng nguồn ngân sách nhà nước. Đối với bàn ghế, những bộ cũ có tình trạng lung lay chân, hư hỏng hoặc bị bôi bẩn đã được nhà trường khắc phục.

Trường THCS Hùng Vương (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hà Chính.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, số bàn ghế hiện có bảo đảm phục vụ hoạt động dạy và học, do đó không đặt ra yêu cầu phụ huynh phải đóng tiền để mua bổ sung bàn ghế.

Ông Đức thừa nhận việc kêu gọi phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế là sai và cho biết đã quán triệt giáo viên toàn trường chấm dứt việc huy động đóng góp dưới hình thức này, tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Trước đó, nội dung kêu gọi đóng góp được đăng tải trong nhóm trao đổi của phụ huynh lớp 8A6. Trong thư kêu gọi, người đăng cho biết qua kiểm tra thực tế, một số bàn ghế trong lớp đã cũ, xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

Nội dung này đồng thời thông tin nhà trường đã hỗ trợ 12 bộ bàn ghế mới, trong khi phần “kinh phí đối ứng” của lớp là 12 bộ bàn ghế khác, với tổng số tiền 13,2 triệu đồng. Các khoản chi khác gồm sơn sửa phòng học, hành lang, trang trí, sắp xếp lớp, mua dụng cụ vệ sinh và kệ trưng bày.

Việc mỗi học sinh “tạm ứng” 500.000 đồng được lý giải nhằm có kinh phí triển khai các công việc trước năm học mới. Nội dung kêu gọi cũng nêu phương án xử lý khoản tiền còn dư bằng cách chuyển vào quỹ lớp.

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6 cho biết việc kêu gọi đóng tiền mua bàn ghế là do phụ huynh tự thống nhất, giáo viên không chỉ đạo. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu nhà trường sau đó đã yêu cầu dừng việc huy động, hoàn trả các khoản tiền đã thu và báo cáo vụ việc với UBND xã Ia Grai.

Việc nhà trường yêu cầu chấm dứt vận động và hoàn trả tiền được thực hiện sau khi phụ huynh phản ánh, đồng thời nhằm tránh phát sinh các khoản đóng góp ngoài chủ trương trong quá trình chuẩn bị năm học mới.